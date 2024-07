Will Smith hizo bailar a los españoles

Es la primera vez que Will Smith se presenta en España y fue nada menos que en la Velada del Año IV, organizada por Ibai Llanos, un streamer de YouTube español. Este evento está descrito como una combinación de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades.

En perfecto español

“Madrid, ¿están listos?” fue lo primero que se escuchó de boca de Smith en un perfecto español. Pero el momento más especial de la noche para Will fue la presentación de su nueva canción ´You can make it´ (Tú puedes hacerlo) junto a dos invitados estrellas: su hijo Jaden Smith y el rapero estadounidense Russ. La melodía forma parte de su reciente álbum musical ´Dance in your Darkest Moments´ (Baila en tus momentos más oscuros), que graba luego de 20 años fuera del ambiente musical.

En un español muy claro, Will se volvió a dirigir al público presente con estas palabras: "No importa por lo que estés pasando, no pares. Porque tú puedes. ¡Tú puedes!".

El conocido actor de éxitos como Soy leyenda y Hombres de negro, recibió duras críticas tras el escándalo durante la entrega de los Oscar en el 2022 por haber cacheteado a Chris Rock. A pesar del incidente, esa noche Will ganó el premio como mejor actor por la película King Richard.

Así que nuevamente Will Smith está llamando la atención, y esta vez para bien. Recordemos que el mes pasado presentó la nueva película de la saga Bad Boys: Ride or Die junto a Martin Lawrence.

