Aquiles Álvarez sobre Godoy: "Miente sin pudor" y evalúa demanda por difamación

El funcionario adelantó que tomará acciones legales ante las acusaciones de responsabilizarlo de su seguridad

Aquiles Álvarez se pronunció sobre declaraciones realizadas en su contra por Mario Godoy.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció este 6 de enero del 2026 sobre declaraciones realizadas en su contra por el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, a quien acusó de difundir afirmaciones “falsas” desde la Asamblea Nacional. El funcionario adelantó que tomará acciones legales ante las acusaciones de responsabilizarlo y a la RC de su seguridad y la de su familia.

(Te invitamos a leer: Mario Godoy: esto dijo en su comparecencia al Pleno de la Asamblea)

En su mensaje, Álvarez cuestionó si es posible presentar una demanda contra el legislador por lo que considera “difamación pública” y afirmó que Godoy “miente sin pudor”. El alcalde señaló que no posee influencia alguna sobre operadores de justicia y rechazó tener vínculos con procesos judiciales en curso.

“Hay que ser bien bobo para creer que yo he tenido manejos judiciales en toda esta persecución”, expresó, enfatizando que no existe —según dijo— ninguna participación de su parte en causas que se le han atribuido.

RELACIONADAS Mario Godoy responsabiliza a Álvarez y a la RC en su comparecencia en la Asamblea

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es procesado por la Fiscalía por un presunto delito de comercio irregular de combustible. Flor Layedra Torres

Álvarez también advirtió que evaluará demandar al legislador, a quien calificó como un “osado y mentiroso profesional”. “Jamás podrás probarlo”, afirmó, agregando que los presuntos respaldos políticos del asambleísta “no van a estar toda la vida”.

El alcalde concluyó señalando que las declaraciones de Godoy han tenido alcance nacional y que "tus padrinos no van a estar toda la vida. Veremos."

¿Se puede demandar al señor Godoy por la difamación pública que ha hecho a nivel nacional desde la Asamblea del Ecuador?

¿O seguirá siendo intocable?



Miente sin pudor.



No tengo ningún poder ni vínculos con quienes manejan la justicia, así que ni vale desgastarse en desmentirlo.… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 5, 2026

Mario Godoy responsabiliza a Álvarez y a la RC en su comparecencia en la Asamblea

Este lunes 5 de enero de 2026, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional para informar sobre las denuncias de presuntas presiones y amenazas dirigidas al juez anticorrupción Carlos Serrano. La sesión extraordinaria fue convocada luego de que salieran a la luz audios que revelarían intentos de influir en resoluciones judiciales vinculadas con el serbio Jezdimir Srdan, condenado por delitos de lavado de activos.

(Sigue leyendo: Mario Godoy en la Asamblea: los tres puntos clave que deberá explicar este lunes)

Mario Godoy en la Asamblea: bancadas pugnan entre fiscalizar o enjuiciar Leer más

En su intervención final, Godoy denunció un “ataque mediático” en su contra y afirmó que detrás de las acusaciones existe un intento de manipular la justicia para garantizar impunidad a ciertos sectores políticos. “Hoy vine a hacerle conocer al país la verdad que está atrás de todo este ataque mediático del cual yo he sido el objetivo principal”, expresó.

El titular de la Judicatura fue más allá y responsabilizó directamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a la bancada de la Revolución Ciudadana por cualquier situación que afecte su seguridad personal o la de su familia. “Desde hoy responsabilizo al señor Aquiles Álvarez y a la bancada de la RC (…) ustedes son los responsables de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia”, declaró.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ