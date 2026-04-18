Así recuerdan Patricio Urrutia y Damián Manso el título de Liga de Quito en la Libertadores 2008

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

En un encuentro en Quito, los exjugadores revivieron las emociones de la histórica copa

El 'Vaso de la historia', crea un museo virtual donde se recogen los momentos más importantes de los recientes torneos de la Copa Libertadores

El 2 de julio de 2008, en el estadio Maracaná, Liga de Quito convirtió una aspiración histórica en un hecho irreversible: ganar la Copa Libertadores. Tras el 4-2 en la ida y el 3-1 en contra en la vuelta, la serie se definió por penales.

Entonces apareció José Francisco Cevallos, que atajó tres disparos, incluidos los de figuras decisivas de Fluminense durante el partido. Luego vino la carrera desordenada hacia el arco, los abrazos y una celebración contenida durante años que, finalmente, encontraba un desenlace.

El recorrido no fue lineal. El equipo dirigido por Edgardo Bauza avanzó desde una fase de grupos exigente y sorteó cruces que pusieron a prueba su solidez. Eliminó a Estudiantes de La Plata, dejó en el camino a San Lorenzo en penales y superó al América por el gol de visitante. El desenlace en Brasil terminó por instalar ese torneo como uno de los episodios más recordados del fútbol ecuatoriano.

Años después, esos momentos regresan en la voz de quienes los vivieron. Durante un conversatorio reciente, dos de los protagonistas de esa campaña, Patricio Urrutia y el argentino Damián Manso, reconstruyeron sus recuerdos de ese icónico momento.

“Ganar una Copa Libertadores es algo emocionante, algo lindo, algo soñado que se te está cumpliendo. Cuando Cevallos tapa el último penal y todos salimos a abrazarlo, corría y decía: ‘Celebro el objetivo que tanto soñé’. Uno siempre veía tantas finales de chico y se preguntaba ‘¿cuándo voy a jugar?, ¿cuándo voy a celebrar así?’, y se estaba dando. Fue una emoción muy grande”, añadió Patricio Urrutia.

Para Damián Manso, recordar el triunfo aún es algo que lo llena de emociones. “Me acuerdo y me lleno de alegría”, dijo.

Las emociones del fútbol, en un objeto palpable

Ese ejercicio de volver sobre los recuerdos fue parte de la presentación de ‘El vaso de la historia’, una iniciativa de Amstel vinculada a la Conmebol Libertadores. El evento reunió a los exjugadores y giró en torno a la idea de trasladar la memoria del torneo continental a un objeto físico.

El vaso incorpora en su superficie referencias a las últimas cuatro ediciones del campeonato: ilustraciones de estadios, monumentos de las ciudades sede, escudos de los equipos finalistas y escenas que remiten a momentos específicos de cada definición. En total, el diseño integra más de 50 elementos gráficos que funcionan como un recorrido visual por distintas finales recientes.

A esa capa se suma un componente digital. A través de un código QR impreso en el vaso, el usuario puede acceder a un museo virtual que reúne contenidos de las ediciones 2022 a 2025, organizados por fases del torneo. El sitio permite revisar jugadas, hitos y registros compartidos durante cada competencia, y además incorpora actualizaciones vinculadas a la temporada 2026.

Pamela Ormaza, gerente de marca de Amstel en Ecuador, explicó el punto de partida del proyecto: “Nos inspiramos en nuestros consumidores y en los hinchas basados en un insight universal: tú vives todas las emociones de un torneo tan importante no solamente en el momento en que sucede, sino también cuando lo recuerdas. Lo que queríamos era entregar en las manos del consumidor un elemento tangible a través del cual pudieran revivir esos momentos y tener una experiencia”.

Cómo adquirir el 'Vaso de la historia'

El vaso cuenta con 51 elementos dentro de su diseño. Cada uno hace honor a las finales de las últimas ediciones de la Copa Libertadores. El museo digital incluye estadios, escudos, marcadores, jugadores icónicos y hasta los minutos de los goles.

'El vaso de la historia’ se puede adquirir en las tiendas LISTO! por la compra de tres six packs de la marca Amstel. No tiene costo adicional.