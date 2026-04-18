Ecualotería 2026: así es el bingo ecuatoriano que conquista Samborondón

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La Central, el restaurante ubicado en Plaza Navona, Samborondón, fue el escenario de la segunda edición de la Ecolotería, un juego que rescata la identidad ecuatoriana y la transforma en diversión colectiva. La dinámica, similar al bingo, se jugó con 10 tablas y 54 cartas ilustradas que representan elementos de la cultura nacional: desde el encebollado y el bolón hasta la marimba y el masato.

Yuli Romero, hermana de los creadores, explicó: “En Ecuador tenemos U40, tenemos bingo, pero no un juego que nos represente. La Ecolotería es eso: un bingo ecuatoriano con cartas que retratan nuestra diversidad”.

La jornada, a cargo de Carolina Plaza como su host de la noche, incluyó ocho rondas con diferentes patrones de juego (horizontal, vertical, esquinas) y premios que mantuvieron a los asistentes emocionados y competitivos.

Segunda edición de la Ecualotería.Joshep Mora

Una colaboración para fomentar el talento local

La presencia de Dominga en la segunda edición de la Ecolotería no fue casualidad. La marca, fundada por Doménica Cepeda, se ha caracterizado por ser un espacio que conecta el diseño ecuatoriano con experiencias culturales auténticas. Una de sus vitrinas está ubicada precisamente en La Central, el restaurante de sus hermanas.

La finalidad de organizar la noche de Ecolotería en este lugar fue ofrecer a los asistentes una experiencia que no solo los divirtiera, sino que también los acercara a un producto hecho en Ecuador, cargado de identidad y creatividad.

Doménica lo explicó con entusiasmo: “No queríamos quedarnos únicamente en vender el juego, sino en jugarlo, en vivirlo. La gente se prende, se emociona y hasta se agarra de las greñas por los premios”. Esa energía se sintió en cada ronda, donde los participantes no solo competían por ganar, sino que también celebraban la riqueza cultural que las cartas de la Ecolotería representan.

Premios que celebran la creatividad ecuatoriana

Durante la noche, la emoción alcanzó su punto más alto cada vez que alguien lograba cantar primero “¡Ecolotería!”. Los participantes corrían hacia el atrio para validar su tabla y reclamar el premio correspondiente, en medio de aplausos, risas y hasta gritos de celebración.

Esa dinámica convirtió cada ronda en un espectáculo propio, donde la rapidez y la suerte se mezclaban con la pasión por la cultura ecuatoriana. La mecánica de premiar al primero en llegar al atrio mantuvo la energía competitiva y al público en constante expectativa.

Los premios fueron tan variados como originales: desde kits completos de Ecolotería para seguir jugando en casa, hasta artículos de La Central que conectaban con la propuesta gastronómica del restaurante. El premio más sorprendente de la noche fue un tatuaje realizado por el ilustrador oficial de la Ecolotería, un gesto que llevó la pasión por el juego literalmente a la piel.

Un show lleno de pasión y sorpresas

Carolina Plaza, host del evento, describió la segunda edición como “una caja de sorpresas”. Recordó que la primera edición tuvo show de medio tiempo, peleas y lágrimas, y esta vez la emoción fue aún mayor: “Tan llena estuvo la casa que la próxima vez me toca recibirlos con coreografía y cambio de vestuario”.

La energía del público fue palpable: risas, gritos y celebraciones acompañaron cada ronda. Plaza resumió: “La gente se emociona, se pica, hay mucha pasión. Si nunca lo han hecho, esta es la oportunidad para venir a la próxima”.