Qué hacer en Miami: 5 lugares imperdibles para visitar en tus próximas vacaciones

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Entre playa, arte, compras y buena gastronomía, este destino ofrece planes para todos los gustos.



Desde el glamour de Miami Beach hasta el colorido de Wynwood Walls, cada parada revela una faceta distinta del lugar.

Más que un destino de sol, este rincón conquista por su energía vibrante, su estilo y su diversidad de experiencias.

Entre palmeras que se mueven con la brisa, música alegre que suena en cada esquina y una gastronomía tan diversa como deliciosa, existe un destino que desborda energía, color y sabor. Así es Miami, una ciudad que se ha convertido en uno de los lugares favoritos para quienes buscan una escapada llena de diversión, paisajes inolvidables y experiencias para todos los gustos.

1. Sol, estilo y mar

Miami Beach es la opción ideal para quienes buscan relajarse en playas de aguas cristalinas y arena suave. Uno de sus puntos más especiales es el muelle de South Pointe, desde donde se pueden ver salir los cruceros mientras el paisaje completa una escena simplemente inolvidable.

En la tarde y noche, la zona también ofrece un lado más festivo y vibrante, con paradas infaltables como Lincoln Road, perfecta para pasear, comprar y disfrutar del movimiento del sector, y Ocean Drive, famosa por su energía nocturna, sus restaurantes y bares. Allí también se encuentra la mansión de Versace, uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados del área, que suma un toque de historia y glamour a esta parada.

2. Lujo al aire libre

El Miami Design District es una parada esencial para quienes disfrutan de la moda, el diseño y los espacios con personalidad. Este sector se ha ganado fama por reunir decenas de boutiques de casas de moda de lujo y una propuesta gastronómica que convierte cada paseo en una experiencia sensorial.

Más allá de sus exclusivas tiendas, este lugar sorprende por sus espacios llenos de arte público, esculturas e instalaciones que hacen que el recorrido se sienta dinámico y educativo. Entre sus rincones más llamativos también destaca Le Corbusier, una escultura del artista Xavier Veilhan ubicada en Palm Court, que refuerza el aire artístico y sofisticado del sector. Y si visita el lugar con niños, no se preocupe, también encontrará rincones pensados para ellos, como un carrusel de caballos, heladerías y espacios verdes para compartir en familia.

El Miami Design District es una parada esencial para quienes disfrutan de la moda, el diseño y los espacios con personalidadVanessa Tapia

3. Entre rascacielos y compras

Brickell es ese lado más moderno, sofisticado y cosmopolita de Miami. Ubicado junto a la bahía de Biscayne, este sector se distingue por sus imponentes rascacielos, su energía urbana y su mezcla de elegancia. Aunque es conocido como el distrito financiero de la ciudad, también se ha convertido en una zona ideal para pasear, gracias a sus restaurantes, bares, tiendas al aire libre y parques con vistas privilegiadas al agua.

Uno de sus atractivos principales es Brickell City Centre, un centro comercial que reúne varias opciones para ir de compras o disfrutar de una deliciosa comida.

Brickell es ese lado más moderno, sofisticado y cosmopolita de Miami. Ubicado junto a la bahía de BiscayneVanessa Tapia

4. Arte urbano con historia

Wynwood Walls es una de las paradas más icónicas para quienes quieren descubrir el lado más creativo y vibrante de la ciudad. Este espacio nació en 2009, con el objetivo de transformar un antiguo sector industrial en una gran galería al aire libre, y con el tiempo terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos del arte urbano a nivel internacional.

La entrada general para adultos cuesta $12 y le permite acceder a este museo de arte urbano, donde podrá ver murales, esculturas de gran tamaño y galerías de arte.

Wynwood Walls es una de las paradas más icónicas para quienes quieren descubrir el lado más creativo y vibrante de la ciudad.VANESSA TAPIA

5. Paseo frente a la bahía

Ubicado frente a la bahía, Bayside Marketplace, es un espacio al aire libre con un ambiente relajado y alegre, ideal para quienes quieren cerrar el día viendo el atardecer. Entre sus pasillos encontrará tiendas de souvenirs, mientras que Hard Rock Cafe se mantiene como uno de sus restaurantes más conocidos.

Además, desde ahí salen varios recorridos en bote que permiten admirar desde el mar las famosas mansiones de celebridades. Al final del muelle también se encuentra la Rueda de Observación Skyviews Miami, desde donde es posible apreciar el lugar a gran altura.

Al final del muelle también se encuentra la Rueda de Observación Skyviews Miami, desde donde es posible apreciar el lugar desde las alturas.VANESSA TAPIA

Datos claves

Cómo llegar: Si viaja desde Ecuador, una de las opciones más convenientes es aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), ubicado cerca de Downtown y con buena conexión hacia distintos puntos de la ciudad.

Cómo movilizarse: Uber y Lyft suelen ser de las opciones más prácticas, pero también puede usar el Metromover gratuito en Downtown y Brickell, además de Metrorail y Metrobus para trayectos más largos.

Clima: El clima es cálido casi todo el año. La temporada lluviosa suele ir desde mayo a octubre, mientras que de noviembre a abril suele ser más seco y soleado.

Dónde hacer compras: Dolphin Mall y Sawgrass Mills son dos de los outlets más famosos de la zona.