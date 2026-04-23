Fenómeno de El Niño en 2026: ¿Está Ecuador entre los países con mayor riesgo económico?

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señala que existe un 61 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se presente entre mayo y julio de este año, un evento que puede dejar impactos desiguales en América Latina, con riesgos inflacionarios y menor crecimiento económico.

Bloomberg, plataforma global especializada de información financiera, recoge la advertencia en una de sus publicaciones, ubicando a Ecuador en el mapa de países con mayor riesgo sistémico.

Si bien las predicciones existentes no pueden determinar aún la magnitud que podría tener el fenómeno, se advierte sobre sus impactos. La Organización Meteorológica Mundial señala, por ejemplo, que en la Costa Pacífico de Ecuador y Perú, el fenómeno suele aumentar el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

El problema de este efecto, recalca a Bloomberg, el analista Dante Romano, es que donde llueve las precipitaciones suelen ser excesivas, generando daños en la infraestructura y efectos negativos en la agricultura y la pesca.

El impacto en el PIB y las finanzas públicas

Según proyecciones de la analista e investigadora de riesgos energéticos y riesgos climáticos, Brigitte Castañeda, los países de la región andina-donde Ecuador es protagonista- podrían sufrir una contracción de entre 0,6 y 1,7 puntos porcentuales en su Producto Interno Bruto (PIB). Esta reducción respondería a la destrucción de infraestructura y a la caída de la productividad en sectores clave.

La encrucijada energética: el peso de la hidroelectricidad

Desde la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) se advierte que un fenómeno como este podría también desestabilizar los sistemas eléctricos de la región, especialmente en aquellos países con fuerte dependencia de las fuentes hidroeléctricas, como Ecuador (superando el 70 %). La experiencia demuestra que en eventos como este puede existir tanto déficits como excesos de precipitaciones.

Ante una sequía en las cuencas estratégicas, Ecuador se vería obligado a encender su parque térmico, lo que no solo incrementa los costos de generación, sino que presiona al alza las tarifas eléctricas o los subsidios estatales, afectando la competitividad industrial.

Un escenario regional desigual

Según el reporte, Ecuador no está solo en este mapa de vulnerabilidad, aunque los riesgos varían según la latitud. Si bien Perú y Ecuador comparten la amenaza de lluvias extremas que impactan la pesca y la logística vial; en países como Colombia y Centroamérica, el riesgo se inclina hacia el estrés hídrico y la sequía, afectando cultivos de ciclo corto como el maíz y el frijol.

Brasil, por su parte, también se perfila como uno de los más sensibles por su peso agrícola global, enfrentando incendios en la Amazonía y lluvias torrenciales en el sur que interrumpen las cadenas de exportación de soja.