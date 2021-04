Salvador Quishpe: “Si me ganan la Presidencia de la Asamblea, será jugando duro”

Pachakutik irá a la primera sesión de la próxima Asamblea Nacional con dos candidatos para la Presidencia: Salvador Quishpe y Guadalupe Llori. El primero conversó con EXPRESO sobre esta fase de conversaciones y de cabildeo en la que se encuentran en busca de los ansiados 70 votos para elegir autoridades.

- El cabildeo es intenso por la Presidencia de la Asamblea y es verdad que todos tienen legítimas aspiraciones, pero alguien tiene que ceder y entiendo que Pachakutik no va a soltar esa aspiración...

- Cualquier cosa puede pasar. Decir, a buenas y primera, que estamos dispuestos a soltar esa aspiración eso no tiene sentido. Hemos hecho una propuesta buscando la Presidencia, por supuesto que vamos a conversar con todos con quienes haya que hacerlo para este propósito. Darnos por rendidos antes de entrar a la cancha no tiene sentido. Esperamos conseguir la Presidencia, pero si no ocurre no es eso una condición de vida.

- La Izquierda Democrática, su aliado legislativo, no está dispuesta a apoyar una candidatura de UNES. ¿Se adhiere?

- No quiero adelantar palabras. Esos son temas que debemos resolver en el bloque. Lo único que debo manifestar es que tenemos nuestra propuesta y vamos a trabajar para eso. Los otros bloques tienen el pleno derecho de presentar sus candidatos y harán uso de sus estrategias.

Guadalupe Llori me apoya... El bloque resolvió dos alternativas. Soy la opción A y si por algo no funciona tenemos la carta.

- En ese contexto, ¿qué posición cree usted que deba ocupar UNES en el Consejo de Administración Legislativa?

- Ese es el tema que tenemos que conversar. Ojalá que no sea la mayoría arrasando con todo y dejando a la minoría a la cola de las comisiones. Como lo que vimos en el tiempo de la aplanadora y en los últimos años, la mayoría correísta. Eso es lo que no queremos. El pueblo nos pide voltear la página. Haremos un esfuerzo para ver si podemos conseguir algo de consenso.

- ¿Qué otras bancadas podrían sumarse a su candidatura? ¿Esta primera mayoría que veremos el 14 de mayo se va a mantener al menos para las primeras sesiones o será una mayoría coyuntural?

- Hay obligaciones de acuerdo a las circunstancias. En primera instancia tenemos un acuerdo con la Izquierda Democrática en una agenda legislativa. Yo no descartaría que esto pueda ser el inicio para un acuerdo a mediano y largo plazo. Con la ID hemos actuado en ese sentido. Ahí hay una cercanía más ideológica, pero las circunstancias nos obligan a hablar con todos.

- Ya que menciona la agenda legislativa. Hay algunos puntos de coincidencia con otras bancadas, no con todas, en propuestas como la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario, iniciar el juicio político a los miembros del CNE y otros. ¿Existe el apoyo necesario?

- Es un punto que a nuestro criterio hay que revisar (la Ley de Apoyo Humanitario), ojalá derogar. Eso es un tema a conversar. Mi opinión es de derogar y aprobar otra ley... Pero quién habla de las tasas de interés. Nadie. A veces me dicen que es un tema que no se resuelve por decreto sino por la regulación del mercado. ¿Vamos a esperar otros 50 años? El mercado no se acuerda de la gente. El Estado tiene que regularlo.

- Ya que usted busca la Presidencia de la Asamblea, uno de sus retos en el caso de ser electo, será limpiar la imagen de la Asamblea. ¿Cómo? ¿Y se solaparán actos de corrupción que involucren a legisladores como vimos en períodos anteriores?

- No hay que confundir los aportes que hacemos a nuestra organización política, cosa distinta es pedir dinero a sus colaboradores para propósitos personales. Espero que eso no se dé. Si eso se da, no dudaré en poner en manos de la Fiscalía inmediatamente.

Una cosa son los diezmos y otra la obligación con mi partido. Distinto es pedir cuotas a mis compañeros. Debe castigarse.

- Mucha expectativa por el nuevo gabinete ministerial. El presidente electo ha dicho que no sorprenda a nadie que rostros de otras organizaciones lo integran. ¿Hay acercamientos con Pachakutik?

- Pachakutik tiene una resolución clara: no seremos parte del Gobierno. Si el presidente Lasso incluye a algún compañero indígena en su gabinete, puede ser. No estamos para prohibir que sean parte de una administración, pero no van con el aval de Pachakutik. Eso no significa que seamos oposición por oposición. Estamos dispuestos a conversar y apoyar los temas útiles para Ecuador.