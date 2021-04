El cabildeo es intenso por conseguir los votos para la Presidencia de la Asamblea Nacional

Los nombres rondan el sillón de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Empiezan a aparecer los rostros que se perfilan a suceder a César Litardo como titular del Legislativo. La primera fuerza política en la Asamblea irá a la primera sesión el próximo 14 de mayo con Pierina Correa como carta para ocupar ese sillón.

Sin embargo, ni el bloque de Unión por la Esperanza ni ninguno tiene los votos necesarios para escoger por sí solos a las nuevas autoridades. Correa lo sabe y el resto de bancadas también, por lo que el cabildeo es intenso en estos días para llegar a acuerdos. “Estamos conversando con todos los bloques para poder consensuar y privilegiar lo que mejor sea para el país. Siendo el bloque mayoritario tenemos las justas aspiraciones de presidir la Asamblea, pero más allá de nombres eso será parte de consenso dentro de nuestra bancada”.

Correa no es la única. El movimiento Pachakutik, segunda tienda política con mayor número de voluntades, no está dispuesto a soltar esta oportunidad tan fácilmente. Salvador Quishpe y Guadalupe Llori son sus dos cartas. “Hay una propuesta de participar con Lupita (Guadalupe Llori) o Salvador como candidatos a la Presidencia de la Asamblea Nacional. A partir de esa propuesta pública hemos tenido acercamientos con la Izquierda Democrática y legisladores independientes”, precisó Quishpe.

La Izquierda Democrática maneja la situación con cautela. No lanza ningún nombre, aunque puede entrar en el juego con Wilma Andrade como su as presidencial. Marca la cancha y hay una línea roja que no están dispuestos a cruzar: apoyar una candidatura que salga de UNES. “Es una resolución. Yo no me prestaré a construir una alianza que constituya una pugna de poderes con el Ejecutivo”, comentó la legisladora reelecta.

En ese sentido, Andrade parece darle esperanzas a que alguno de los dos movimientos de derecha representados en el próximo Legislativo, léase CREO y Partido Social Cristiano, se alce con el sillón de la Presidencia de la Asamblea. “Estamos abiertos a todas las posibilidades... El presidente (Guillermo Lasso) es el colegislador y vamos a intensificar los diálogos con el bloque oficialista de CREO - Partido Social Cristiano”.

No obstante, ambas organizaciones políticas guardan pocas esperanzas, pese al aliento de Andrade de llegar a este cargo. Al interior saben que las posibilidades que de sus filas salga el próxima titular de la Legislatura son escasas por lo que no se atreven ni a lanzar nombres, sin soltar la legítima oportunidad (aunque remota) de ocupar el cargo que ahora ejerce Litardo.

César Rohon, legislador reelecto socialcristiano, es optimista. “Tenemos nombres de primera línea. No vamos a anteponerlos porque muchas veces se pueden dañar las conversaciones y en su momento los pondremos sobre la mesa para elegir al próximo presidente de la Asamblea”.

Más allá de nombres, hay un primer acuerdo tácito entre las bancadas: que quien presida el Legislativo promueva la gobernabilidad de la siguiente administración y no un obstáculo en su camino.

PERFILES

Pierina Corres (UNES). Arquitecta. Asambleísta electa más votada. Presidirá la sesión inaugural del próximo período legislativo. Fue candidata a la Prefectura del Guayas en dos ocasiones. Es hermana del expresidente de la República, Rafael Correa.

Arquitecta. Asambleísta electa más votada. Presidirá la sesión inaugural del próximo período legislativo. Fue candidata a la Prefectura del Guayas en dos ocasiones. Es hermana del expresidente de la República, Rafael Correa. Salvador Quishpe (Pachakutik). Dirigente indígena con extensa trayectoria política. Diputado nacional y prefecto de la provincia de Zamora Chhinchipe son los cargos de elección popular que ha ostentado el ahora legislador electo por Pachakutik. Fue presidente de la Ecuarunari.