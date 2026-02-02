Una cadena de hechos violentos sacude El Oro en menos de 24 horas

Cuatro muertes violentas se registraron en Machala y Pasaje, en la provincia de El Oro, entre la noche el domingo y lunes

El hallazgo de una cabeza humana en la parroquia Buenavista se suma a otros tres hechos violentos registrados entre el domingo y la mañana de este lunes.

Cuatro muertes violentas se registraron en la provincia de El Oro entre la noche del domingo 1 y la mañana del lunes 2 de febrero de 2026, en hechos ocurridos en distintos sectores y que permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.

El caso más reciente se reportó cerca de las 11:30 de este lunes, cuando moradores alertaron a la Policía sobre el hallazgo de restos humanos en la parroquia Buenavista, del cantón Pasaje. La zona fue acordonada mientras unidades especializadas realizaron el levantamiento de indicios y el traslado correspondiente al Centro Forense de Machala.

Ataque armado en el centro de Machala

Otro hecho violento ocurrió la noche del domingo, cuando cuatro personas ingresaron al Hospital Teófilo Dávila con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. El personal médico confirmó que uno de los ciudadanos llegó sin signos vitales.

La víctima, un joven de 23 años, falleció debido a la gravedad de las heridas. Otras tres personas, entre ellas una adolescente, permanecen estables bajo observación médica.

Personal policial acordonó las zonas donde se registraron los hechos violentos, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes en El Oro. Fabricio Cruz

De manera preliminar, se conoció que el ataque habría ocurrido en la calle Novena Este, entre Bolívar y Pichincha, en el sector Las Flores, en el centro de Machala. Testigos señalaron que dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en los exteriores de una vivienda. En el sitio, la Policía levantó 17 indicios balísticos y halló una motocicleta presuntamente abandonada por los atacantes.

Cuerpo hallado en zona rural

La mañana de este lunes también fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una vía de segundo orden que conecta la carretera Balosa con la vía Pajonal, a la altura del kilómetro 15. Agricultores que transitaban por el sector alertaron al ECU-911.

Según información policial, la víctima presentaba signos que hacen presumir una muerte por asfixia. Tendría entre 24 y 30 años y hasta el momento no ha sido identificada. Las autoridades indicaron que el lugar del hallazgo no sería la escena primaria del crimen, por lo que se presume que el cuerpo fue trasladado desde otro punto.

Hallazgo en camaronera de Puerto Bolívar

Un cuarto hecho violento se registró la tarde del domingo en el sector de ingreso al balneario El Coco, en la parroquia Puerto Bolívar. En el interior de la camaronera Suárez, sobre el estero El Macho, fue localizado el cuerpo de un hombre con signos de violencia en la cabeza.

Posteriormente, la víctima fue identificada como Edwin Stalin Balcázar Jácome, de 23 años. En este caso no se encontraron indicios balísticos, por lo que no se ha determinado si el crimen ocurrió en el sitio o si el cuerpo fue trasladado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer responsabilidades y esclarecer las circunstancias de los cuatro hechos violentos registrados en la provincia.

