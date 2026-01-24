Violencia en El Oro: Dos crímenes se cometieron en una gasolinera de Pasaje

La inseguridad impactó a quienes residen junto a la estación de servicio que está en la avenida Sucre, del barrio Bellavista

En esta gasolinera ocurrieron dos crímenes, con diferencia de siete horas. La Policía investiga si el segundo fue represalia por la muerte de un delincuente en una balacera.

Dos muertes en siete horas. La jornada violenta ocurrió el pasado viernes en un mismo escenario, la gasolinera ubicada en la avenida Sucre, parroquia Bellavista, del cantón Pasaje, en El Oro.

Cerca de las 14:00, dos sujetos llegaron en moto y aparentaron ser clientes para exigir a un despachador que les entregue 300 dólares. El trabajador, a quien apuntaron con un arma, obedeció la orden.

Cuando los ladrones pensaban que escaparían sin problemas, se encontraron con un patrullero policial, lo que derivó en una balacera. Anthony Renato Ponce Granillo, de 20 años, murió por los disparos.

El segundo implicado fue alcanzado y detenido. En un video difundido en redes sociales se observó al sujeto en el suelo mientras era agredido por un despachador del local.

Pasaron las horas y, a las 21:00, la violencia volvió a la estación de servicio. La Policía recibió una alerta del ECU-911 sobre detonaciones y una persona herida.

Segundo crimen sería represalia

Al llegar, los agentes hallaron manchas de sangre y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue identificado como Néstor Arturo Nieto Illescas, de 39 años, quien laboraba como despachador.

Testigos indicaron que una moto negra llegó con dos ocupantes. El pasajero descendió, sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra Nieto.

El trabajador intentó huir, pero fue alcanzado por los proyectiles en medio de la avenida Sucre, donde cayó sin vida.

Según las primeras indagaciones policiales, el asesinato de Nieto estaría vinculado con el hecho ocurrido horas antes.

La hipótesis principal es que el crimen fue cometido como represalia por la muerte del presunto delincuente durante la balacera con la Policía.

Un familiar de Nieto dijo que él no estaba durante el asalto y que su turno inició poco antes del hecho delictivo.

La Policía investiga, mientras la ciudadanía temerosa ve cómo su barrio y sus negocios son escenarios violentos.

