Aunque no viven en Guayaquil, los docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Holger Cuadrado y Alicia Rivera lideraron a dos grupos de 25 estudiantes y se sumaron al concurso de Diario EXPRESO con el fin de rescatar y hacer habitable el desmejorado centro de Guayaquil.

El objetivo principal del trabajo urbano-arquitectónico que fue elaborado en dos meses es “conectar el verde con el agua”. Crear atmósferas urbanas en el bulevar 9 de Octubre, a través de corredores biológicos formados con árboles y aceras generosas que faciliten las caminatas bajo sombra; e infraestructuras hidráulicas que den valor a las piletas, los chorros de agua y el río.

HolgerCuadrado y Alicia Rivera, de la UTPL. Cortesía

“Nos llama mucho la atención el tema del río Guayas, el agua, la ciudad, inclusive el clima, es como un gran laboratorio, y buscamos las soluciones en ese contexto”, explicó Cuadrado, cuya filosofía es que un arquitecto no lo es solo en el lugar donde trabaja, sino que pude abordar problemas de otros sitios.

Durante el recorrido que hizo del área a intervenir halló que en la avenida 9 de Octubre los espacios verdes son muy pobres. “La idea en torno a este gran espacio verde del parque Centenario y de la plaza Vicente Rocafuerte es conectar y articular a través de un gran corredor las áreas verdes, con el agua, pensar el proyecto como un sistema ambiental en relación a la ecología y al lugar”, explicó Cuadrado, quien hace unos años participó en concursos relacionados al Guasmo sur y conocía de la problemática y la relación de la ciudad con el agua.

El río en Guayaquil, lamentablemente, no sé por qué no se lo ha implementado como una propuesta de movilidad fluvial... Holger Cuadrado, artuitecto y docente UTPL

Recuperar el sistema ambiental y natural que está un poco disminuido por la urbanización de la ciudad fue lo que inspiró el proyecto que resultó ganador.

El eje principal

Lo interesante del trabajo es que el agua forma parte de la intervención. Ese gran eje principal sería una puerta de salida del centro de la ciudad al río, que también fue pensado como un sistema de movilidad.

“El río en Guayaquil, lamentablemente, no sé por qué no se lo ha implementado como una propuesta de movilidad fluvial. La idea es conectar un nuevo bulevar a partir de ese corredor verde dando prioridad al peatón e importancia a la flora y fauna existente. Cuando visité la ciudad me llamaron la atención las iguanas, ardillas, las aves que pasan en el río y que son muy bonitas, la idea es tomarlas como parte del proyecto”, explicó el docente.

Entre las falencias de la urbe está el poco valor que se le da a la naturaleza. La propuesta tiene un proyecto de arborización que enlaza al parque Centenario con el agua, mediante un sistema conector verde que origina un espacio que crea sombra, algo fundamental para el peatón, debido a lo caluroso del clima.