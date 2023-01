Diario EXPRESO da detalles de las personas que estuvieron a cargo de la elección de los mejores proyectos del Concurso de Ideas Rescatemos el Centro de Guayaquil. Previo al trabajo del jurado, las propuestas fueron examinadas por una comisión técnica que absolvió las consultas de los participantes y verificó que se cumplan las directrices establecidas en las bases.

La comisión estuvo conformada por Florencio Compte Guerrero, arquitecto por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y doctor en Diseño por la Universidad de Palermo, Argentina; investigador y profesor universitario; historiador de la arquitectura y editorialista de Diario EXPRESO. Y por Félix Chunga de la Torre, arquitecto por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; máster en urbanismo y planificación estratégica por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; investigador y profesor universitario, y miembro del directorio de la Cámara de la Construcción de Guayaquil.

Para mí fue importantísimo que no haya exceso de elementos simbólicos de diseño dudoso en su funcionalidad, que son los que resultan caros al momento de mantenerlos. Zaida Muxí Martínez, aquitecta y urbanista

Zaida Muxí Martínez

Arquitecta y urbanista de la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla; profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y codirectora del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es además conocida su experiencia en cuestiones de espacio y género.

La experta destacó los espacios para la estancia y el juego. Granasa

“Todas las ideas fueron buenas, pero lo que más me gustó de las electas es que pensaron en incluir espacios para la estancia y el juego, y en quitar los vehículos de determinadas áreas. Fue además para mí importantísimo que no haya exceso de elementos simbólicos de diseño dudoso en su funcionalidad, que son los que resultan caros al momento de mantenerlos. Y es que basar la transformación del espacio público en la incorporación de arcos, esculturas simbólicas, a veces banales, no es lo más idóneo”, aseguró.

Horacio Caride Bartrons

Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales y doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia, UNTREF. Profesor titular de historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y profesor adjunto de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la Sección de Estudios Históricos e investigador principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo.