Lionsgate y Saber Interactive confirman un juego AAA de John Wick

Lionsgate y Saber Interactive desarrollan un videojuego AAA de John Wick, con Keanu Reeves y una historia inédita de la saga

El nuevo juego de John Wick será una aventura de acción en tercera persona

Durante el evento Sony State of Play, Lionsgate y Saber Interactive anunciaron oficialmente el desarrollo de un videojuego AAA basado en la saga protagonizada por Keanu Reeves, John Wick, marcando así el ingreso definitivo de la franquicia al mundo de los videojuegos.

Aunque la presentación preliminar ofreció un breve adelanto de la jugabilidad y la estética del proyecto, el título aún mantiene varios detalles en reserva. Lo que sí se ha confirmado es que se tratará de una experiencia de acción en tercera persona para un solo jugador, desarrollada mediante una estrecha colaboración entre Saber Interactive, Lionsgate y el director de la franquicia, Chad Stahelski.

Una historia original que expandirá el universo de John Wick

Trasladar al mando del jugador la combinación de combate cinematográfico y narrativa que define a las películas originales. Según los detalles revelados, el proyecto explorará una historia original ambientada antes de The Impossible Task, episodio clave en la cronología de la saga que nunca se ha mostrado en pantalla lo que, permitirá expandir el "lore" (contexto) del mundo de John Wick con personajes clásicos y nuevos.

Saber Interactive, conocido por su trabajo en títulos como Space Marine 2, buscará recrear la estética brutal y fluida del estilo de combate gun-fu característico del personaje, incorporando también elementos cinematográficos, secuencias de conducción intensas y escenarios neo-noir. La intención es que los jugadores vivan la acción con fidelidad a las coreografías icónicas de las películas.

Los primeros minutos mostrados, reafirman a nivel estético la franquicia de Wick. sABER INTERACTIVE

Uno de los aspectos más destacados del anuncio fue la confirmación de participación de Keanu Reeves quien, no solo prestará su voz, sino también su imagen y movimiento para alimentar al protagonista del juego, consolidando así el proyecto como una extensión legítima del universo cinematográfico.

Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento oficial; las redes del filme confirman que, el juego estará disponible para: PlayStation 5, Xbox Series y PC. Por lo tanto, la comunidad gamer ya puede agregarlo a su lista de deseados en tiendas digitales y seguir de cerca los próximos avances.

