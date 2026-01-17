El precio del GTA 6 rompería el mercado, según especialistas

El videojuego más esperado del año está generando mucho revuelo a 10 meses de su salida al mercado. ¿Cuánto costará?

El Grand Theft Auto 6, más conocido en el mundo gamer como GTA VI, saldrá a la venta este 19 de noviembre del 2026 luego de varios retrasos. Los amantes de este videojuego esperan con ansias su salida desde el año pasado, cuando iba a hacer su estreno en primera instancia.

Pero ya con la fecha reconfirmada y sin ningún indicador de que haya un nuevo retraso, la preocupación de los fans van por otro lado. Es que aún no se conoce cuánto costará la nueva entrega de este juego y las especulaciones han comenzado.

Con la barrera de los 60 dólares rota para los juegos triple A por las nuevas ediciones de juegos para el Switch 2, como Mario Kart World que está en 70 dólares, el abanico de posibilidades se abrió. Lo que hace especular que este videojuego tan esperado y que ha necesitado tantos años de preparación también suba su valor.

¿Cuál sería el precio del nuevo GTA VI?

Según los especialistas, la empresa Rockstar Games, creadora y distribuidora de este juego, estaría dispuesta a poner un nuevo techo de precios para estos grandes videojuegos. Por lo que el GTA VI saldría al mercado por 80 dólares. Un valor histórico y que seguramente no influirá en nada en la venta de esta nueva edición.

El cambio de fechas de estreno

GTA VI tuvo dos fechas anteriores de estreno. Primero se esperaba para finales del 2025, luego se pasó a mayo de este año, y finalmente se confirmó el ya mencionado 19 de noviembre de 2026. Según dijo Rockstar estos cambios de fecha fueron para lograr "el nivel de calidad que [los fanáticos] esperan y merecen".

¿Qué se sabe de la historia y las plataformas?



Grand Theft Auto 6 regresa a la icónica Vice City, pero ambientada en la época actual, a diferencia del título de 2002 (basado en los 80). La trama seguirá a una pareja criminal: Jason Duval y Lucia Caminos. El juego mantendrá su fórmula de acción y aventura en un mundo abierto. Estará disponible para PlayStation 5 y las consolas Xbox Series X y Series S. La versión para PC aún no tiene fecha confirmada.

