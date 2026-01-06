Comic Con Ecuador 2026: fechas confirmadas y todo sobre su décimo aniversario

La Comic Con Ecuador 2026 celebrará su décimo aniversario en agosto con invitados y experiencias únicas. Te lo contamos

La expectativa de la nueva edición del Comic Con ya tiene fecha para este 2026.

La Comic Con Ecuador se prepara para celebrar una década de historia como el evento más importante de la cultura pop y geek en el país. La organización confirmó oficialmente, el pasado 5 de enero de 2026, que su décimo aniversario se realizará los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026.

RELACIONADAS Momentos de la cultura pop 2025 que han dominado las redes sociales

El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Guayaquil, bajo el lema 10 años épicos, una consigna que, desde ya, anticipa una edición cargada de nostalgia, experiencias y grandes anuncios.

Desde su creación, la Comic Con Ecuador ha logrado consolidarse como un punto de encuentro intergeneracional que reúne a fanáticos del cine, las series, los cómics, los videojuegos y la fantasía. La edición aniversario no solo celebra su permanencia, sino también la evolución de una comunidad que año tras año crece y se diversifica.

Diez años de Comic Con Ecuador: una celebración histórica

La organización se encuentra actualmente en la fase inicial de anuncios de invitados internacionales. Si bien aún no se ha revelado la lista definitiva de actores y figuras que participarán en agosto de 2026, en su sitio oficial ya figuran nombres asociados a ediciones anteriores y a la cultura geek global.

Uno de ellos es Frankie Muniz, recordado por su papel protagónico en Malcolm in the Middle. Tal como ha ocurrido en años anteriores, los invitados se darán a conocer de manera progresiva a través de los canales oficiales del evento.

RELACIONADAS Guillermo del Toro llora la muerte de su hermano en el Festival de Cine Palm Springs

Una edición anterior marcada por la masiva asistencia

La Comic Con más reciente, celebrada en junio de 2025, permite avizorar lo que ocurrirá este año que ya comenzó. De hecho, ese encuentro transformó el Centro de Convenciones en un verdadero epicentro de la cultura pop.

La distancia entre J Balvin y Bad Bunny: envidia, éxito y reconciliación pública Leer más

Miles de asistentes se congregaron para disfrutar de una propuesta que combinó cine, series, videojuegos, cómics y cosplay, reafirmando el atractivo del evento para públicos de todas las edades.

Los gamers, protagonistas del evento

Uno de los grandes focos de la edición pasada fue el universo gamer. La organización habilitó un espacio exclusivo de 1.270 metros cuadrados, equipado con decenas de consolas y estaciones de juego, donde se desarrollaron torneos relámpago y competencias amistosas.

Títulos como Mario Kart y videojuegos de fútbol se convirtieron en los más concurridos, generando largas jornadas de entretenimiento.

Luis Miguel Posligua, entonces de 23 años, puede este 2026 repetir la experiencia potenciada por la expeactativa del décimo aniversario. “Estoy en el paraíso, tengo para divertirme hasta más no poder”, comentaba entre risas en la novena edición.

Videojuegos que unen generaciones

Seguramente, como en años anteriores, Comic Con no ser´á un espacio gamer exclusivo para los más jóvenes. Padres e hijos pueden compartir consolas y recuerdos. Como lo hizo José Andino el año pasado.

“Tenía 15 años cuando jugaba Mario en el Nintendo 64. Volver a jugar ahora en PlayStation 5 y con mi hijo es realmente maravilloso”, comentaba Josué Andino, mientras recorría el área junto a su familia.

Cosplay, identidad y creatividad

A ellos se unen el color y la creatividad que aportan los cosplayers. Personajes de ciencia ficción, anime y cómics recorren los pasillos, y se convierten en parte esencial de la experiencia Comic Con.

Estos personajes refuerzan el sentido de pertenencia de una comunidad que se expresa a través del vestuario y la interpretación.

Con la mirada puesta en agosto de 2026, la Comic Con Ecuador se alista para celebrar diez años de historias compartidas, fandoms consolidados y nuevas generaciones que siguen encontrando en este evento un espacio para reunirse, expresarse y celebrar aquello que los apasiona.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!