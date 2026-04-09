Estreno en Ecuador: The Unholy Trinity (Venganza brutal) llega a cines este 9 de abril

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber The Unholy Trinity (Venganza brutal) se estrena el 9 de abril en Ecuador en los cines de Guayaquil

Samuel L Jackson y Pierce Brosnan protagonizan western ambientado en 1870 en Montana

Película sigue a Henry en misión de venganza tras ejecución de su padre en Trinity

El estreno de cine en Ecuador este 9 de abril es The Unholy Trinity (Venganza brutal). La película reúne a Samuel L. Jackson y Pierce Brosnan en una historia de venganza ambientada en el oeste. La producción llega a salas como la única novedad de la semana.

Estreno en Guayaquil: western y venganza

Ambientada en 1870, la historia sigue a Henry, quien busca cumplir la última voluntad de su padre antes de que se lleva a cabo su ejecución. Su misión es clara: encontrar al hombre que lo inculpó por un crimen que no cometió.

El viaje lo lleva al pueblo de Trinity. Allí queda extrañamente atrapado entre un sheriff que intenta mantener el orden y un personaje que busca destruirlo.

The Unholy Trinity: elenco y producción

La película The Unholy Trinity, cuyo título en español es Vengaza brutal, cuenta con la dirección de Richard Gray y fue escrita por Lee Zachariah. El reparto incluye a grandes figuras de la pantalla grande, como Samuel L. Jackson, Pierce Brosnan y Brandon Lessard.

El elenco también incluye a la alemana Veronica Ferres (Sra. Thénardier junto a Gérard Depardieu en la película de televisión Les Misérables) y el escocés Gianni Capaldi.

A ellos se suman la actriz, la bailarina y cantante peruana-estadounidense nacida en Alemania Q’orianka Kilcher y el estadounidense Ethan Peck (Patrick Verona en la serie 10 Things I Hate About You), entre otros.

Rodaje y contexto del estreno

El rodaje se llevó a cabo en Montana en 2023 durante la huelga SAG-AFTRA, con un acuerdo provisional que permitió continuar la producción.

La película se estrenó a nivel mundial el 12 de octubre de 2024 en el Festival de Cine de Zúrich y ahora llega a salas de Guayaquil como el único lanzamiento de la semana.

Samuel L. Jackson, de regreso al western

Para Samuel L. Jackson, este proyecto es muy especial, pues marca su regreso al género western luego de su participación en The Hateful Eight (Los odiosos ocho, 2015), bajo la dirección de Quentin Tarantino.

En esta ocasión Jackson comparte pantalla con Pierce Brosnan en una historia centrada en justicia y conflicto que se enmarca en 95 minutos de drama y acción, bajo la dirección de Richard Gray.