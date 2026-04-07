En The Invite, Olivia Wilde, Seth Rogen y Penélope Cruz desatan el caos

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El tráiler de The Invite se vuelve viral en 2026 con Wilde y Rogen



A24 adapta obra española con Penélope Cruz y Edward Norton

Estreno en junio en EE.UU. tras éxito en Festival de Sundance

Olivia Wilde y Seth Rogen son los protagonistas de The Invite, una producción que, tras el estreno de su primer tráiler, se convirtió en tendencia global en cuestión de horas y reconfiguró la conversación en torno al cine de entretenimiento de 2026.

The Invite: tráiler viral y fenómeno inmediato

Desde el primer momento, el adelanto logra captar la increíble química entre ambos actores, una dupla que, en medio de una estética muy cuidada, rompe con lo convencional.

Olivia Wilde regresa frente a cámara con un timing actoral preciso y seguro, luego de consolidarse como directora. Rogen, por su parte, deja atrás el humor más ligero y se instala en una comedia con matices más agudos.

Olivia Wilde y Seth Rogen: una dupla que redefine la comedia

Desde los primeros minutos del tráiler, la tensión entre ambos personajes marca el tono. Y de esa forma, el público queda irremediablemente atrapado en un caos del que, a momentos, casi no quiere salir.

El contraste entre ambos es el que sostiene la narrativa y anticipa un enfrentamiento de personalidades que evoluciona hacia terrenos más incómodos.

El papel de Wilde, emocional y profundo

Olivia Wilde encarna a Angela, una mujer sofisticada que, en apariencia, lleva una vida perfecta.

Sin embargo, en su interior oculta una complejidad emocional muy profunda, no siempre fácil de entender.

Rogen, un hombre común y corriente

Seth Rogen es Joe. Él representa al individuo común que intenta navegar en un entorno cargado de códigos sociales ajenos. ¿Podrá lograrlo?

De comedia a thriller: una cena que se descontrola

La historia se desarrolla en una exclusiva cena en los Hamptons. Una pareja aparentemente estable invita a sus antiguos vecinos de clase media a una reunión que pronto revela una intención distinta.

Lo que inicia como una comedia de modales se transforma en un thriller psicológico, donde una propuesta inesperada desata un juego de poder, deseo y límites difusos.

A24 y el remake de una obra española premiada

Producida por A24, la película adapta la obra teatral Los vecinos de arriba, de Cesc Gay, que posteriormente llegó al cine como Sentimental.

Esta nueva versión conserva la esencia del texto original, pero amplifica su alcance con un enfoque visual contemporáneo y un reparto internacional.

Penélope Cruz y Edward Norton elevan el reparto

El proyecto suma a Penélope Cruz y Edward Norton, consolidando un elenco que combina experiencia y reconocimiento global. Cruz, única ganadora del Óscar entre los protagonistas, aporta peso dramático y presencia.

Su participación ha sido uno de los principales motores de expectativa, reforzada por el respaldo público que expresó hacia Wilde tras el paso del filme por Sundance.

Festival de Sundance y primeras reacciones

La película fue presentada en el Festival de Sundance, donde recibió una respuesta positiva. Wilde destacó que el guion propone un recorrido emocional que inicia con la risa y conduce a momentos de incomodidad.

Esa transición define el tono de una historia que busca reflejar tensiones reales desde un enfoque narrativo directo.

Crítica social: clases, redes y apariencia

La película no solo es una propuesta para el entretenimiento. The Invite aborda temas como la envidia de clase, la fragilidad del éxito y la construcción de identidades en la era digital.

La cena funciona como un espacio simbólico donde las apariencias se erosionan y los personajes enfrentan sus contradicciones. El resultado es un retrato que combina humor y tensión con una mirada crítica sobre la sociedad contemporánea.

Fecha de estreno y expectativa global

El estreno en Estados Unidos está previsto para el 26 de junio de 2026. Luego de su recepción inicial, la película se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados del verano en el circuito independiente.

Su combinación de comedia, thriller y crítica social la convierte en una propuesta que conecta con el público desde distintos niveles.

Con una estética cuidada, actuaciones sólidas y una historia que evoluciona hacia lo impredecible, The Invite se instala como una de las apuestas más comentadas del año.

Este proyecto que confirma que, incluso en una industria acostumbrada a repetir fórmulas, aún hay espacio para el riesgo y la reinvención. Porque la sorpresa es siempre un buen recurso.