En Quito habrá cierres viales para cuatro marchas por el Día de la Mujer

Entérese de las calles alternas que podrá usar en la mañana y tarde de este sábado y domingo, durante las marchas.

Uniformados de la AMT se encargarán de los operativos de movilidad segura durante las marchas por el Día Internacional de la Mujer, este fin de semana. (Foto referencial)

Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, a propósito, en Quito se realizarán al menos cuatro marchas durante el fin de semana. Para coordinar la movilidad en los sectores de estas manifestaciones, 32 agentes civiles de tránsito trabajarán antes, durante y después de cada una. Además, el paseo dominical, conocido como ciclopaseo, estará suspendido parcialmente, entre la avenida Patria y la calle 5 de Junio.

La primera será la marcha denominada ¿Vas solita? Únete y nos hacemos bolita. Este encuentro se realizará en el Sector de San Blas, este sábado 7 de marzo, desde las 14:00, y en el Arco de La Circasiana, el domingo, desde las 08:00.

Cierres viales ¿Vas solita? Únete y nos hacemos bolita

Santa Prisca y Manuel Larrea

Vargas y Matovelle

Vargas y Santa Prisca

Vargas y Oriente

Vargas y Manabí

Montúfar y Oriente

Montúfar y Esmeraldas

Vías alternas

Benalcázar y Mejía

Venezuela y Mejía

Flores y Olmedo

Benalcázar y Bolívar

Venezuela y Rocafuerte

Av. Maldonado y Rocafuerte

Av. Mariscal Sucre

Av. Pichincha

Av. Patria

Av. Gran Colombia

Av. 12 de Octubre

Benalcázar

Vargas

Rocafuerte

Montúfar

Av. 5 de Junio

Luis Sodiro

Luis Felipe Borja

Por otro lado está la Marcha por el Día Internacional de la Mujer, cuya concentración arrancará a las 08:00, el domingo 8 de marzo, en el Parque El Arbolito y en la Caja del Seguro. El mismo día, pero a las 14:00, la reunión inicial será en el Parque de El Ejido y en la Caja del Seguro, para la manifestación ¿Por qué marchamos?.

Cierres viales

Para estas dos marchas se realizó una planificación similar y, según el Municipio de Quito, y los cierres viales se harán de forma paulatina, de acuerdo con el avance de cada manifestación. En ambos casos, se bloqueará la circulación por las mismas calles y avenidas.

Av. 10 de Agosto y Bolivia

Av. Pérez Guerrero y 18 de Septiembre

Calle Asunción y Manuel Larrea

Av. 10 de Agosto y Santiago

Av. 6 de Diciembre y av. Tarqui

Río de Janeiro y Manuel Larrea

Calle Luis Felipe Borja y Estrada

Calle Arenas y Manuel Larrea

Calle Santa Prisca y Manuel Larrea

Calle Vargas y Matovelle

Calle Vargas y Santa Prisca

Calle Vargas y Oriente

Calle Vargas y Manabí

Vías alternas recomendadas

Montúfar y Oriente

Montúfar y Esmeraldas

Benalcázar y Mejía

Venezuela y Mejía

Flores y Olmedo

Benalcázar y Bolívar

Venezuela y Rocafuerte

Av. Maldonado y Rocafuerte

Av. Mariscal Sucre

Av. Pichincha

Av. Patria

Av. Gran Colombia

Av. 12 de Octubre

Benalcázar

Vargas

Rocafuerte

Calle Montúfar

Av. 5 de Junio

Luis Sodiro

Luis Felipe Borja

Adicionalmente, está prevista una marcha en Carapungo. Esta se iniciará con una concentración en los exteriores del Hospital Docente de Calderón. Además se realizará la Feria Productiva de Emprendedoras, que estará disponible de 09:00 a 17:00, en la Plaza Cívica de Carapungo.

