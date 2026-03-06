En Quito habrá cierres viales para cuatro marchas por el Día de la Mujer
Entérese de las calles alternas que podrá usar en la mañana y tarde de este sábado y domingo, durante las marchas.
Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, a propósito, en Quito se realizarán al menos cuatro marchas durante el fin de semana. Para coordinar la movilidad en los sectores de estas manifestaciones, 32 agentes civiles de tránsito trabajarán antes, durante y después de cada una. Además, el paseo dominical, conocido como ciclopaseo, estará suspendido parcialmente, entre la avenida Patria y la calle 5 de Junio.
La primera será la marcha denominada ¿Vas solita? Únete y nos hacemos bolita. Este encuentro se realizará en el Sector de San Blas, este sábado 7 de marzo, desde las 14:00, y en el Arco de La Circasiana, el domingo, desde las 08:00.
Cierres viales ¿Vas solita? Únete y nos hacemos bolita
- Santa Prisca y Manuel Larrea
- Vargas y Matovelle
- Vargas y Santa Prisca
- Vargas y Oriente
- Vargas y Manabí
- Montúfar y Oriente
- Montúfar y Esmeraldas
Vías alternas
- Benalcázar y Mejía
- Venezuela y Mejía
- Flores y Olmedo
- Benalcázar y Bolívar
- Venezuela y Rocafuerte
- Av. Maldonado y Rocafuerte
- Av. Mariscal Sucre
- Av. Pichincha
- Av. Patria
- Av. Gran Colombia
- Av. 12 de Octubre
- Benalcázar
- Vargas
- Rocafuerte
- Montúfar
- Av. 5 de Junio
- Luis Sodiro
- Luis Felipe Borja
Por otro lado está la Marcha por el Día Internacional de la Mujer, cuya concentración arrancará a las 08:00, el domingo 8 de marzo, en el Parque El Arbolito y en la Caja del Seguro. El mismo día, pero a las 14:00, la reunión inicial será en el Parque de El Ejido y en la Caja del Seguro, para la manifestación ¿Por qué marchamos?.
Cierres viales
Para estas dos marchas se realizó una planificación similar y, según el Municipio de Quito, y los cierres viales se harán de forma paulatina, de acuerdo con el avance de cada manifestación. En ambos casos, se bloqueará la circulación por las mismas calles y avenidas.
- Av. 10 de Agosto y Bolivia
- Av. Pérez Guerrero y 18 de Septiembre
- Calle Asunción y Manuel Larrea
- Av. 10 de Agosto y Santiago
- Av. 6 de Diciembre y av. Tarqui
- Río de Janeiro y Manuel Larrea
- Calle Luis Felipe Borja y Estrada
- Calle Arenas y Manuel Larrea
- Calle Santa Prisca y Manuel Larrea
- Calle Vargas y Matovelle
- Calle Vargas y Santa Prisca
- Calle Vargas y Oriente
- Calle Vargas y Manabí
Vías alternas recomendadas
- Montúfar y Oriente
- Montúfar y Esmeraldas
- Benalcázar y Mejía
- Venezuela y Mejía
- Flores y Olmedo
- Benalcázar y Bolívar
- Venezuela y Rocafuerte
- Av. Maldonado y Rocafuerte
- Av. Mariscal Sucre
- Av. Pichincha
- Av. Patria
- Av. Gran Colombia
- Av. 12 de Octubre
- Benalcázar
- Vargas
- Rocafuerte
- Calle Montúfar
- Av. 5 de Junio
- Luis Sodiro
- Luis Felipe Borja
Adicionalmente, está prevista una marcha en Carapungo. Esta se iniciará con una concentración en los exteriores del Hospital Docente de Calderón. Además se realizará la Feria Productiva de Emprendedoras, que estará disponible de 09:00 a 17:00, en la Plaza Cívica de Carapungo.
