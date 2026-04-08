“El Friso: una vida de cine”, la retrospectiva de Roberto Frisone en la Cinemateca Nacional

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

La figura de quien construye los mundos que vemos en pantalla suele permanecer fuera de foco. El Friso: una vida de cine propone lo contrario: dirigir la mirada hacia el trabajo de Roberto Frisone, uno de los nombres clave en la dirección de arte y la escenografía en el cine ecuatoriano.

La retrospectiva se presenta en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja, y se desarrollará del miércoles 8 al sábado 11 de abril. A lo largo de cuatro días, el público podrá acercarse a una trayectoria que cruza el cine, la publicidad y las artes visuales.

Nacido en Italia, Frisone inició su carrera en la ilustración y la dirección de arte gráfico. Desde finales de los años ochenta, enfocó su trabajo en el diseño de producción y la construcción de escenografías, consolidándose como uno de los pioneros en este campo en Ecuador, país en el que reside desde hace 35 años.

Su recorrido en el audiovisual incluye cerca de mil comerciales de televisión y 37 producciones cinematográficas entre cortos y largometrajes. Esa experiencia lo ha convertido también en un referente en procesos formativos vinculados al oficio, que combina técnica, creatividad y trabajo colectivo.

Así es la programación

La programación inicia el miércoles 8 de abril a las 19:00 con la inauguración de la muestra y la proyección de cuatro cortometrajes: el documental El Friso, una vida de cine, dirigido por Antonella Frisone y Pablo Secaira, Mono aullador de Florencia Luna, El invento de la soledad de Ana Cristina Franco y 1972 de Pablo Arturo Suárez.

El jueves 9, desde las 16:00, se exhibirá El último en morir de Carlos Larrea; a las 18:00, Yaaryaar de Camilo Coba y 1809-10 mientras llega el día de Camilo Luzuriaga, seguida de una charla con Frisone, Alicia Herrera y Camilo Coba.

El viernes 10 de abril, a las 16:00, se presentará Feriado de Diego Araujo, y a las 18:00, Guagua de pan de Camilo Coba Riofrío y La mala noche de Gabriela Calvache

Además de las proyecciones, la retrospectiva incluye espacios de encuentro y reflexión. El sábado 11, la jornada comenzará a las 11:00 con la master class El oficio de construir mundos: dirección de arte en el cine ecuatoriano, en la que Frisone propone un recorrido por su trayectoria profesional, abordando el desarrollo del oficio desde la práctica, los procesos de trabajo en el set y la evolución de los roles vinculados a la dirección de arte en el cine.

El sábado, la retrospectiva cerrará sus puertas a las 17:30 con la proyección del filme Mono con gallinas de Alfredo León.