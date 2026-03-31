'Los Dinosaurios': la nueva miniserie de Steven Spielberg que arrasa en Netflix

La nueva miniserie es narrada por el actor Morgan Freeman, quien orienta a los espectadores en el mundo de la prehistoria

Steven Spielberg es considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood

Steven Spielberg consiguió un nuevo éxito en Netflix con su miniserie documental Los dinosaurios, narrada por Morgan Freeman, la cual ha superado los 23 millones de visualizaciones en poco más de tres semanas desde su estreno el pasado 6 de marzo, posicionándose entre los contenidos más vistos a nivel global.

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Un regreso a su éxito más icónico

Tras el éxito de franquicias como Jurassic Park, Spielberg vuelve a explorar el mundo de los dinosaurios, pero esta vez desde un enfoque completamente documental.

La miniserie apuesta por recreaciones con tecnología CGI de última generación para mostrar cómo vivieron estas especies hace millones de años.

El proyecto cuenta con la voz del actor estadounidense Morgan Freeman, quien guía al espectador a través de la historia de estos animales prehistóricos, desde su aparición hasta su extinción.

Su participación añade un tono épico y educativo que refuerza el atractivo de la producción.

En 2005 Morgan Freeman ganó el premio Óscar al mejor actor de reparto por la película Million Dollar Baby Instagram @morganfreeman

Cifras que confirman el éxito

De acuerdo con datos especializados, la miniserie acumula más de 23,4 millones de visualizaciones y supera las 72 millones de horas reproducidas, manteniéndose en el top 10 mundial de la plataforma.

Estas cifras consolidan el proyecto como uno de los documentales más exitosos recientes dentro del catálogo de la plataforma de streaming.

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Una historia que sigue fascinando

Con solo cuatro episodios, Los dinosaurios recorre más de 160 millones de años de historia, explorando la evolución de estas criaturas y los factores que llevaron a su desaparición.

La serie funciona además como una especie de continuación del documental La vida en nuestro planeta (2023), también producido por Spielberg.

El poder de los dinosaurios en pantalla

El éxito de la miniserie demuestra que los dinosaurios siguen siendo un tema atractivo para el público global, incluso fuera del cine de acción o ciencia ficción.

Con este nuevo proyecto, el director y guionista estadounidense confirma que su capacidad para conectar con la audiencia se mantiene intacta, ahora también en el formato documental.

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