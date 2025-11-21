Rotura de tubería en Pintag afecta a 20.000 personas; trabajos tomarán tres días

Una tubería de 18 metros en Píntag se rompió debido a las fuertes lluvias y granizo

Personal operativo y técnico avanza con la preparación del terreno donde se van a instalar la nueva tubería.

Vecinos de Alangasí, La Merced y Píntag (valle de Los Chillos) enfrentan desde la noche del 20 de noviembre de 2025 la suspensión del servicio de agua tras la rotura de una tubería de 18 metros en Píntag, ocasionada por las fuertes lluvias y granizo.

Te invitamos a leer: Deslave en Pintag deja sin agua a tres parroquias del valle de Los Chillos

La afectación dejó a al menos 20.000 personas sin el suministro mientras los equipos de la Empresa de Agua Potable (Epmaps) trabajan para restablecerlo.

Aeropuerto de Quito: detectan droga oculta en ropa mojada dentro de una maleta Leer más

El daño se encuentra a cinco kilómetros del centro poblado, en un tramo que solo puede recorrerse a pie y que dificulta el ingreso de maquinaria, detalló la entidad municipal.

Por esta razón, los trabajos son completamente manuales, con 70 personas de Epmaps y 40 bomberos coordinando la reparación. El material ya se traslada hacia el páramo para iniciar las labores, que se estima tomarán tres días.

Verónica Sánchez, gerente de Epmaps, señaló que la tubería abastece a tres parroquias y la recuperación total está prevista para el próximo martes, mientras el caudal se reincorpora y la red se estabiliza.

Mientras tanto, conexiones provisionales en Alangasí y La Merced permiten que el centro poblado reciba agua y que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas.

Abastecimiento con 11 tanqueros

Para mitigar el impacto en la población, desde la madrugada del 21 de noviembre operan 11 tanqueros: cuatro en Alangasí, cuatro en La Merced y tres en Píntag.

Los equipos también recorren toda la línea de distribución para descartar daños adicionales; además, un Puesto de Comando coordina la respuesta desde Alangasí, con personal de seguridad, ambiente y gestión de riesgos.

Para el sábado 22 de noviembre está prevista la reparación de la tubería y el domingo se complementarán los trabajos con el reforzamiento del talud para garantizar la estabilidad del tramo afectado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!