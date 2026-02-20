Martín Cucalón: "Lo más saludable es que no existan ya bodegas en el centro"

El primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil habló sobre los incendios que vivió la ciudad en los últimos días

Guayaquil vivió días atrás una serie de incendios que, si bien no causaron víctimas mortales, sí dejaron cuantiosas pérdidas económicas, así como la destrucción de inmuebles, en el caso del Multicomercio. Martín Cucalón, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, responde a los cuestionamientos ciudadanos sobre las labores de prevención.

¿Se sabe ya cuál fue la causa del incendio en el edificio Multicomercio? Hubo otro conato el pasado 18 de febrero. La gente, además de afectada, tiene miedo.

No, no tenemos aún las causas. Lamentablemente no se puede ingresar al edificio hasta que no se haga una revisión técnica con ingenieros estructurales, que puedan decir si se puede o no ingresar. Cuando se pueda, el departamento de investigación de Criminalística podrá determinar finalmente qué pasó

¿Y cuánto podría tomar eso?

Espero que no más de 15 días para que puedan ingresar. Nuestra recomendación como bomberos es no hacerlo, pero ya los técnicos especializados decidirán.

¿Pero es posible que este incendio haya sido causado? El ministro del Interior, John Reimberg, señaló textualmente que los hechos no eran fortuitos.

Sí lo fueron. Estos incendios fueron accidentales. Lamentablemente, creo que no había suficiente información en ese momento. Ya la información la tenemos y cualquier requerimiento que necesiten lo podemos entregar.

Usted dice que los incendios fueron accidentales, pero aún no se saben las causas que originó el del Multicomercio. ¿Cómo llega a esa conclusión?

En el incendio del Guasmo Norte y en el de Chile y Sucre nuestro personal ingresó a hacer el peritaje respectivo. Con respecto al edificio Multicomercio, sabemos que el departamento de Criminalista de la Policía hará el peritaje una vez que las condiciones estructurales lo permitan. Por ende, en el caso puntual del Multicomercio desconocemos el origen del incendio.

Siendo la labor de los bomberos también prevenir este tipo de incidentes, ¿qué hace la institución para evitarlo? La ciudadanía asegura que la falta de control por parte del Municipio, pero también de ustedes, ha dado paso a que hechos como estos sucedan...

Entre diciembre y enero, la institución clausuró más o menos 180 bodegas en el centro; 180 bodegas que las hacemos desocupar y las desocupan. Después de tres semanas, las vuelven a llenar. Aquí la solución es no tener bodegas en el centro, porque el uso del suelo no lo permite. Pero tenemos que tener conciencia y saber que esto va a ser una afectación al comercio de la zona. Entonces, los bomberos hacemos nuestras labores de prevención, pero las bodegas no se pueden regularizar porque no pueden ser bodegas, porque tienen el uso de suelo residencial. Entonces, ese es el problema. Y tampoco los edificios fueron diseñados para ser y hacer en ellos bodegas. Entonces, lo que se debe hacer es tomar la decisión de decir: “Ok, no más bodegas. O pueden serlo solo si son hasta de este tamaño”. Pero eso es una decisión de quienes manejan el uso del suelo.

Es decir, del Municipio. Pero no deberían ustedes obligar o al menos hacer entender al Municipio qué es lo más seguro para Guayaquil... La ciudadanía apunta a que ustedes le dan la venia al Municipio para otorgar permisos según le convenga.

Tenemos varias propuestas presentadas para revertir el problema y son, asimismo, ya varios los concejales que están muy interesados en ver cómo se regula esto. Porque sí, hay que buscar una solución de la manera correcta y más acertada. Yo sí creo que los edificios no deben ser bodegas, porque uno no sabe cuántas toneladas de carga le van a meter y si va a estar bien estibada... Los propietarios de los edificios no tienen escrúpulos en muchos casos, porque ellos solamente están viendo su bolsillo. Eso es un problema. Yo creo que si una persona tiene la conciencia de que eso puede ocasionar un accidente o un incendio, no lo deberían de hacer.

¿Y cuáles son esas propuestas que ustedes han dado?

Teníamos una de ir formalizando las bodegas del centro hasta cierto piso, ciertos espacios y meter el sistema contra incendios.

Los propietarios de los edificios no tienen escrúpulos en muchos casos, porque ellos solamente están viendo su bolsillo Martín Cucalón jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

¿Entonces, igual se mantendrían las bodegas? ¿El centro seguiría siendo un bodegaje?

El problema es que nuestra propuesta dice que si eres bodega, no puede vivir gente (en todo el edificio). Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo cómo las analizamos. Y viendo el incendio del Multicomercio, tenemos que ver también si esa propuesta es viable o no, o si lo más saludable es que no existan ya bodegas. Creo que tenemos que ir ya hacia ese camino

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señaló en un primer informe que el 100 % de permisos no estaban activos en el Multicomercio. ¿Son responsables de eso?

No. Aquí el único responsable de lo que sucedió es el dueño del edificio. Porque nosotros no teníamos idea de que ese edificio tenía bodegas. No sabíamos, no se supone que allí había bodegas. Entonces, el único responsable es el dueño del predio y el único responsable de si mañana hay un incendio en otro edificio en la Bahía es el dueño del predio, porque está dándole mal uso a su uso de suelo.

Dice que desconocían que el Multicomercio era usado como bodega, pero mucha gente en la Bahía lo sabía. Por ello, muchos reclaman por los pocos controles. ¿Qué responde a esos cuestionamientos?

Nosotros en la institución no teníamos declarada esa actividad (la de bodega) por parte del propietario. Y cuando se realizó el control en el 2025 se constató que no había bodegas.

- ¿Y las sanciones?

Las multas son bastante altas para las personas que tienen bodegas sin permiso o locales sin permiso. Las multas pueden llegar hasta 200 salarios básicos. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es tomar la decisión de limitar las áreas de bodega. Y eso va a tener que tener una declaración juramentada del propietario del edificio; por ejemplo, donde diga: “yo no voy a meter más de esto” (...) Entonces, esto es un problema serio, un problema serio de la idiosincrasia de la gente de no querer trabajar en orden como debe ser.

- Pero hasta eso, igual el centro sigue siendo un polvorín, una bomba de tiempo, sobre todo en la calle Olmedo, en la calle Chimborazo...

Nosotros vamos a tener la reunión con el Municipio y tomaremos las decisiones más adecuadas, para poder poner en orden el centro lo más rápido posible.

