Capturan en Pedernales a alias La Vaca, líder de Los Choneros

Un operativo militar realizado en el sector El Cañaveral, en el cantón Pedernales (Manabí), permitió la captura de alias La Vaca, señalado como uno de los líderes del grupo criminal Los Choneros, junto a otros cinco presuntos integrantes de la misma estructura. La intervención fue ejecutada por las Fuerzas Armadas bajo un reconocimiento ofensivo, como parte de las acciones de control en zonas con presencia de organizaciones delictiva.

Según los reportes oficiales, el grupo fue sorprendido mientras portaba armas de grueso calibre, municiones y sustancias sujetas a fiscalización.

Decomisos de la operación

Dos fusiles

Tres pistolas

10 alimentadoras

377 municiones de diferentes calibres

Un bloque y una funda con sustancia vegetal

Una camioneta que habría sido utilizada para su movilización en la zona.

El grupo fue sorprendido mientras portaba armas de grueso calibre, municiones y sustancias sujetas a fiscalización. Cortesía

Controles militares en Manabí

Tras la intervención, los seis detenidos y el material incautado fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, donde se espera la formulación de cargos por delitos relacionados con organización criminal, tenencia de armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Las Fuerzas Armadas y la Fiscalía continúan con tareas de verificación en la zona para identificar posibles colaboradores o rutas empleadas por este grupo delictivo

Las operaciones de control se mantienen activas en varios sectores de Manabí, una provincia que, según las autoridades, registra una presencia sostenida de agrupaciones armadas y economías criminales que disputan territorio y corredores logísticos.

El Ejército ha señalado que continuará con intervenciones focalizadas para reducir la circulación de armas y desarticular estructuras vinculadas al crimen organizado

