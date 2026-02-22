Capturan en Pedernales a alias La Vaca, líder de Los Choneros
Operativo militar dejó seis detenidos y armas de alto poder incautadas en Manabí
Un operativo militar realizado en el sector El Cañaveral, en el cantón Pedernales (Manabí), permitió la captura de alias La Vaca, señalado como uno de los líderes del grupo criminal Los Choneros, junto a otros cinco presuntos integrantes de la misma estructura. La intervención fue ejecutada por las Fuerzas Armadas bajo un reconocimiento ofensivo, como parte de las acciones de control en zonas con presencia de organizaciones delictiva.
(Te puede interesar: Capturado alias Chucky, aliado cercano de Fito y líder operativo de Los Choneros)
Según los reportes oficiales, el grupo fue sorprendido mientras portaba armas de grueso calibre, municiones y sustancias sujetas a fiscalización.
Decomisos de la operación
- Dos fusiles
- Tres pistolas
- 10 alimentadoras
- 377 municiones de diferentes calibres
- Un bloque y una funda con sustancia vegetal
- Una camioneta que habría sido utilizada para su movilización en la zona.
Controles militares en Manabí
Tras la intervención, los seis detenidos y el material incautado fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, donde se espera la formulación de cargos por delitos relacionados con organización criminal, tenencia de armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
(Te invitamos a leer: Casas del Miduvi tomadas por delincuentes en Quevedo: esto es lo que se sabe)
Capturan a alias Benítez, presunto extorsionador de Los Choneros en VincesLeer más
Las Fuerzas Armadas y la Fiscalía continúan con tareas de verificación en la zona para identificar posibles colaboradores o rutas empleadas por este grupo delictivo
Las operaciones de control se mantienen activas en varios sectores de Manabí, una provincia que, según las autoridades, registra una presencia sostenida de agrupaciones armadas y economías criminales que disputan territorio y corredores logísticos.
El Ejército ha señalado que continuará con intervenciones focalizadas para reducir la circulación de armas y desarticular estructuras vinculadas al crimen organizado
Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ
🚨 ¡ALIAS “LA VACA” LÍDER DE LOS CHONEROS Y 5 INTEGRANTES DE ESTÁ ESTRUCTURA CRIMINAL FUERON APREHENDIDOS EN MANABÍ! 💪🇪🇨— Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) February 22, 2026
➡️ Las @FFAAECUADOR, ejecutaron una operación militar de reconocimiento ofensivo en el sector El Cañaveral, cantón #Pedernales, que permitió la aprehensión… pic.twitter.com/dIkvyBodt4