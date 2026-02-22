Expreso
Un operativo militar realizado en el sector El Cañaveral, en el cantón Pedernales (Manabí), permitió la captura de alias La Vaca
Capturan en Pedernales a alias La Vaca, líder de Los Choneros

Operativo militar dejó seis detenidos y armas de alto poder incautadas en Manabí

Un operativo militar realizado en el sector El Cañaveral, en el cantón Pedernales (Manabí), permitió la captura de alias La Vaca, señalado como uno de los líderes del grupo criminal Los Choneros, junto a otros cinco presuntos integrantes de la misma estructura. La intervención fue ejecutada por las Fuerzas Armadas bajo un reconocimiento ofensivo, como parte de las acciones de control en zonas con presencia de organizaciones delictiva.

(Te puede interesar: Capturado alias Chucky, aliado cercano de Fito y líder operativo de Los Choneros)

Según los reportes oficiales, el grupo fue sorprendido mientras portaba armas de grueso calibre, municiones y sustancias sujetas a fiscalización. 

Decomisos de la operación

  • Dos fusiles
  • Tres pistolas
  • 10 alimentadoras
  • 377 municiones de diferentes calibres
  • Un bloque y una funda con sustancia vegetal
  • Una camioneta que habría sido utilizada para su movilización en la zona.
El grupo fue sorprendido mientras portaba armas de grueso calibre, municiones y sustancias sujetas a fiscalización.
Controles militares en Manabí

Tras la intervención, los seis detenidos y el material incautado fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, donde se espera la formulación de cargos por delitos relacionados con organización criminal, tenencia de armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. 

(Te invitamos a leer: Casas del Miduvi tomadas por delincuentes en Quevedo: esto es lo que se sabe)

Un operativo ejecutado en las inmediaciones del Terminal Terrestre de Vinces permitió la captura de un hombre identificado como alias Benítez.

Capturan a alias Benítez, presunto extorsionador de Los Choneros en Vinces

Leer más

Las Fuerzas Armadas y la Fiscalía continúan con tareas de verificación en la zona para identificar posibles colaboradores o rutas empleadas por este grupo delictivo

Las operaciones de control se mantienen activas en varios sectores de Manabí, una provincia que,  según las autoridades, registra una presencia sostenida de agrupaciones armadas y economías criminales que disputan territorio y corredores logísticos. 

El Ejército ha señalado que continuará con intervenciones focalizadas para reducir la circulación de armas y desarticular estructuras vinculadas al crimen organizado

