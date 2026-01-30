Empresarios destacan diálogo de autoridades, a dos días de que rija nuevo arancel

El sector empresarial ecuatoriano observa con cautela y expectativa las recientes reuniones de alto nivel entre Ecuador y Colombia, con la esperanza de que el diálogo diplomático permita frenar o atenuar el impacto de las medidas arancelarias anunciadas por ambos países, que entrarían en vigencia este domingo 1 de febrero.

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), a través de un comunicado, destacó los encuentros sostenidos entre las cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, así como las gestiones paralelas impulsadas desde la Comunidad Andina (CAN). Para el sector privado, estas conversaciones generan expectativas positivas de alcanzar soluciones consensuadas que eviten un mayor deterioro de la relación comercial bilateral.

Arancel del 30 %: Cuenta regresiva

Las declaraciones se producen a pocas horas de que los aranceles comiencen a regir. Según lo anunciado oficialmente, Ecuador aplicará una tasa del 30% a las importaciones colombianas, mientras que Colombia hará lo mismo con más de 70 productos ecuatorianos. No obstante, antes ambas naciones ya tomaron medidas en torno a este conflicto: Colombia, desde el pasado 22 de enero dejó de vender energía a Ecuador; y por su parte, el gobierno de Daniel Noboa, respondió elevando la tarifa del transporte de crudo al vecino país.

El origen de la disputa se remonta al 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció la imposición del arancel a productos colombianos, argumentando una falta de cooperación del gobierno de Gustavo Petro en el control del narcotráfico en la frontera común. La respuesta de Colombia fue inmediata y escaló el conflicto comercial, encendiendo alertas en sectores exportadores, industriales y agrícolas de ambos países.

En este contexto, dice el CEE, representantes empresariales de Ecuador, Colombia y Bolivia, como miembros del Consejo Consultivo Empresarial Andino, han mantenido reuniones con el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, en las que se reiteró la importancia de preservar el sistema andino de integración y evitar medidas que perjudiquen a los ciudadanos y a los sectores productivos de la región.

Desde el empresariado se insiste en que una escalada arancelaria tendría efectos negativos en costos, precios y empleo, especialmente en un entorno económico regional aún frágil. Por ello, el sector privado ve en estas horas decisivas una oportunidad —quizás la última antes de que los aranceles entren en vigor— para que el diálogo diplomático se traduzca en decisiones concretas que descompriman la crisis y eviten un conflicto comercial de mayor alcance.

Afectación al comercio

De regir el arancel del 30 %, se afectaría un intercambio binacional que se acerca a los 2.000 millones de dólares anuales y que involucra sectores estratégicos para ambas economías.

Colombia encarecerá el ingreso de productos ecuatorianos como el frijol, aceite de palma, cacao, atún, camarón, calzado, neumáticos, mientras que Ecuador penalizará productos colombianos como los cosméticos, plásticos, vehículos, maquinaria.

