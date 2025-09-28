Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

Tras siniestro, equipo halló una construcción con letreros religiosos y un desolador rastro de fauna muerta

Un 'sitio de culto' clandestino se encontró en medio del bosque seco.

Cuando las llamas se extinguen y el humo se disipa, queda un paisaje de ceniza y silencio. Pero en ese silencio, tras el reciente incendio forestal en Guayaquil, se esconde una historia de tragedia ambiental y misteriosos hallazgos humanos. Un equipo de voluntarios de Proyecto Sacha, liderado por la especialista Eliana Molineros, recorrió la zona afectada para evaluar el impacto y los resultados son desoladores.

Expertos medían los restos encontrados, entre fauna madura y huevos. CORTESÍA Proyecto Sacha

El asentamiento estaba en medio del bosque seco, que es un espacio protegido por la Constitución. CORTESÍA Proyecto Sacha

Voluntarios de Proyecto Sacha recién pudieron acceder este domingo 28 de septiembre, pues puntos calientes se mantuvieron días atrás. CORTESÍA Proyecto Sacha

La vida que resiste y los asentamientos extraños

El objetivo de la incursión era claro: constatar la presencia de animales heridos y escanear el daño ambiental en el ecosistema. Lo que encontraron fue un cementerio de fauna nativa y la evidencia de una presencia humana tan irregular como enigmática.

Letreros afuera del asentamiento en medio del bosque CORTESÍA Proyecto Sacha

Sin embargo, el hallazgo más inesperado no fue de fauna, sino de personas. Molineros reportó la existencia de "asentamientos extraños" dentro del bosque. En medio de la nada, se levantaba una precaria construcción con letreros escritos a mano que la identificaban como "Casa de Oración" y "Lugar Santo a Jehová". Adicionalmente, la especialista mencionó que en el mapa de la zona consta un punto identificado como "lectura de tarot".

El rastro del fuego dejó una estela de muerte. "Encontramos boas, iguanas, otras especies de colúbridos (culebras), 1 pichón de un ave que no pudimos identificar, y nidos con huevos quemados", detalló Molineros a EXPRESO.

Durante el recorrido, los voluntarios también se toparon con hallazgos desconcertantes, como el cráneo de un perro sin el resto del cuerpo y el esqueleto de un gato, cuyas circunstancias en el bosque son un misterio. La devastación alcanzó incluso a especies invasoras, como los caracoles africanos.

Hábitat de vida silvestre

En medio de la devastación, la vida se abre paso. El equipo registró el regreso de aves a la zona calcinada: pericos cachetigris ( Brotogeris pyrrhoptera), periquitos del pacífico (Forpus coelestis), varias especies de aves rapaces y gallinazos que volvían a sus nidos.

RELACIONADAS El incendio forestal en cerro Colorado fue controlado luego de cinco horas

Una extraña mesa calcinada se encontraba en el asentamiento CORTESÍA Proyecto Sacha

Por ahora, el equipo de Proyecto Sacha sigue consolidando la información para tener un conteo final del impacto, una cifra que documentará la verdadera magnitud de la tragedia que se esconde bajo las cenizas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!