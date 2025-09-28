Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil
Tras siniestro, equipo halló una construcción con letreros religiosos y un desolador rastro de fauna muerta
Cuando las llamas se extinguen y el humo se disipa, queda un paisaje de ceniza y silencio. Pero en ese silencio, tras el reciente incendio forestal en Guayaquil, se esconde una historia de tragedia ambiental y misteriosos hallazgos humanos. Un equipo de voluntarios de Proyecto Sacha, liderado por la especialista Eliana Molineros, recorrió la zona afectada para evaluar el impacto y los resultados son desoladores.
La vida que resiste y los asentamientos extraños
El objetivo de la incursión era claro: constatar la presencia de animales heridos y escanear el daño ambiental en el ecosistema. Lo que encontraron fue un cementerio de fauna nativa y la evidencia de una presencia humana tan irregular como enigmática.
Sin embargo, el hallazgo más inesperado no fue de fauna, sino de personas. Molineros reportó la existencia de "asentamientos extraños" dentro del bosque. En medio de la nada, se levantaba una precaria construcción con letreros escritos a mano que la identificaban como "Casa de Oración" y "Lugar Santo a Jehová". Adicionalmente, la especialista mencionó que en el mapa de la zona consta un punto identificado como "lectura de tarot".
El rastro del fuego dejó una estela de muerte. "Encontramos boas, iguanas, otras especies de colúbridos (culebras), 1 pichón de un ave que no pudimos identificar, y nidos con huevos quemados", detalló Molineros a EXPRESO.
Durante el recorrido, los voluntarios también se toparon con hallazgos desconcertantes, como el cráneo de un perro sin el resto del cuerpo y el esqueleto de un gato, cuyas circunstancias en el bosque son un misterio. La devastación alcanzó incluso a especies invasoras, como los caracoles africanos.
Hábitat de vida silvestre
En medio de la devastación, la vida se abre paso. El equipo registró el regreso de aves a la zona calcinada: pericos cachetigris ( Brotogeris pyrrhoptera), periquitos del pacífico (Forpus coelestis), varias especies de aves rapaces y gallinazos que volvían a sus nidos.
Por ahora, el equipo de Proyecto Sacha sigue consolidando la información para tener un conteo final del impacto, una cifra que documentará la verdadera magnitud de la tragedia que se esconde bajo las cenizas.
