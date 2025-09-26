Cerro Colorado vuelve a arder tras la reactivación del incendio

Un foco se reavivó la tarde de este viernes 26 de septiembre, horas después de que la emergencia había sido controlada

La tarde de este viernes 26 de septiembre, se evidenció un foco activo del incendio en cerro Colorado, en el norte de Guayaquil.

Una humareda nuevamente alertó a los habitantes de la ciudadela Colinas del Maestro, en el norte de Guayaquil, la tarde de este viernes 26 de septiembre. Un foco del incendio en el cerro Colorado volvió a activarse, lo que generó alarma entre los habitantes de esa zona.

A las 15:30, el sistema integrado de seguridad ECU911 indicó que en la avenida Francisco de Orellana, en la parte posterior de la ciudadela Colinas del Maestro, personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendía una quema de maleza en el cerro Colorado.

En una imagen difundida en redes sociales por la dependencia gubernamental se observó una columna de humo en el cerro, afectado desde la tarde del jueves 25 de septiembre por un incendio forestal.

La presencia bomberil se mantiene en ese sector desde la mañana, en que personal de esa institución acudió para evitar que se encendieran nuevamente varios focos del incendio.

Incendio en cerro Colorado: 12 hectáreas afectadas

El incendio en el cerro Colorado comenzó la tarde del jueves 23 de septiembre. Lo que inició como un reporte de quema de maleza alrededor de las 18:00 se intensificó en pocos minutos, con las llamas expandiéndose por varias zonas, favorecidas por el viento.

Más de 26 unidades de bomberos llegaron al sitio para atender la emergencia. Asimismo, tanqueros de la concesionaria Interagua y maquinaria pesada del Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas fueron trasladados hacia la zona del incendio para abrir líneas de defensa antes de que intervengan integrantes de la unidad forestal.

Pasadas las 23:30, el incendio había sido controlado por los bomberos. No obstante, la tarde de este viernes 26 de septiembre las llamas se reactivaron.

