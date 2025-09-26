El incendio forestal en cerro Colorado fue controlado luego de cinco horas

El viento complicó las tareas de sofocación del fuego; hubo riesgo de que las llamas se extiendan a ciudadelas colindantes

Personal bomberil durante trabajos de sofocación del fuego en el cerro Colorado, en el norte de Guayaquil.

Más de cinco horas le tomó al personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil controlar el incendio forestal que se desató en el cerro Colorado, en el norte de la ciudad, la tarde del jueves 25 de septiembre y que amenazó con llegar a ciudadelas situadas junto a la autopista Narcisa de Jesús.

El sistema integrado de seguridad ECU911 y Segura EP indicaron que la emergencia fue reportada a las 17:58 del jueves cerca del sector Colinas del Maestro. Habitantes de esa urbanización notaron la presencia de humo entre la zona del cerro y en pocos minutos las llamas se elevaron, por lo que notificaron a las autoridades sobre el hecho.

Ante esa primera alerta, los bomberos acudieron al sitio con nueve unidades de combate urbano forestal y una ambulancia. Pero con la expansión del fuego y las complicaciones del viento, el contingente de emergencia se incrementó a 26 unidades, cerca de las 21:00.

Tres unidades fueron destinadas para proteger del fuego a las ciudadelas colindantes al cerro Colorado. Más de 100 bomberos realizaron tareas de sofocación de las llamas, incluso se utilizó un dron para realizar una visualización más amplia de los focos activos.

Bomberos realizaron tareas para sofocar las llamas en el cerro Colorado, en el norte de Guayaquil, la noche del jueves 25 de septiembre. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

Tanqueros de la concesionaria Interagua y maquinaria del Municipio de Guayaquil y de la Prefectura del Guayas también fueron desplegados hacia la zona para formar líneas de defensa, previo al avance de los bomberos forestales hacia los focos que seguían encendidos y eran de difícil acceso.

Pasadas las 23:00, el Cuerpo de Bomberos declaró que el incendio forestal en cerro Colorado había sido controlado. Pasada la medianoche, se realizaban tareas para refrescar el área.

Incendio en Cerro Colorado: ¿Cuántas hectáreas resultaron afectadas?

Según el Municipio de Guayaquil, el incendio consumió 12 hectáreas del cerro Colorado. La mañana de este viernes 26 de septiembre, personal bomberil retornaron al sitio para liquidar focos secundarios y evitar que se reactive el fuego.

