  Guayaquil

Samborondón
Incendio en el sector de Los Arcos.CORTESÍA

Bomberos controlaron un incendio en la vía a Samborondón

El siniestro se reportó en un edificio de oficinas ejecutivas

Una rápida movilización de los organismos de socorro se generó la mañana de este jueves 25 de septiembre, tras registrarse un conato de incendio en un edificio de oficinas ejecutivas ubicado en el kilómetro 1.5 de la vía a Samborondón.

¿Qué originó la emergencia en el cantón?

La alerta sobre el siniestro ingresó al sistema del ECU911 a las 10:45. Según los reportes iniciales, una columna de humo que salía de uno de los pisos superiores de la edificación causó preocupación entre los residentes y trabajadores de esta concurrida zona comercial, lo que motivó la llamada a los servicios de emergencia.

Inmediatamente después de la alerta, se coordinó el despacho de recursos con el Cuerpo de Bomberos de Samborondón, quienes fueron los primeros en llegar al sitio para iniciar las labores de combate contra el fuego. Dada la estructura de varios pisos del edificio, fue necesario solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

La entidad porteña colaboró con el envío de un vehículo tipo escalera, esencial para alcanzar los niveles altos, y una ambulancia como medida preventiva. Estos recursos se sumaron a las unidades de Samborondón para ejecutar un operativo coordinado y sofocar las llamas.

Gracias a la pronta y eficaz acción de los bomberos, el fuego fue controlado en su totalidad sin que se reportaran personas heridas o afectadas de gravedad. Una vez extinguido, el personal de socorro realizó labores de enfriamiento y ventilación para asegurar completamente la zona y descartar cualquier riesgo de reactivación.

