El vehículo en el que se movilizaban los ciudadanos quedó con múltiples orificios de balas, como una muestra de la violencia del ataque.ALEX LIMA

Asesinato de creador de contenido en Guayaquil: se revelan nuevos detalles

El influencer Alberto Vicente Castro fue baleado en Mapasingue Oeste. Su esposa contó detalles de lo ocurrido

Con profundo pesar, familiares y amigos velan los restos de Alberto Vicente Castro Cárdenas, creador de contenido digital que fue asesinado la mañana del miércoles 24 de septiembre en el sector de Mapasingue Oeste, al noroeste de Guayaquil.

Castro se movilizaba en un automóvil negro junto a su amigo Mauro Fernando Marín Cortaza, cuando fueron interceptados y atacados a tiros. Ambos fallecieron en el lugar. De acuerdo con el reporte policial, los responsables se trasladaban en un vehículo blanco desde el cual se efectuaron los disparos. En la escena se levantaron 19 indicios balísticos, lo que evidencia la violencia del ataque.

Los últimos momentos antes del crimen

Según relató la esposa de Castro, horas antes del suceso la pareja había llevado a su hijo a la institución educativa donde estudia. Luego, regresaron a su vivienda para descansar

Posteriormente, Marín llegó al domicilio en su vehículo para recoger a Castro, ya que tenían previsto dirigirse a un gimnasio.

Su sueño era ser conocido y hacer reír a la gente. Le apasionaba sacar sonrisas”, recordó su pareja, entre lágrimas.

Avances en la investigación

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble asesinato y dar con los responsables. La familia de Castro aseguró que él no había recibido amenazas previas.

Horas después del hecho, los agentes localizaron un vehículo abandonado que presuntamente habría sido utilizado por los atacantes. Hasta el momento, no se reportan detenidos y la investigación continúa en curso.

