Asesinato influencer
Este jueves, el ciudadano es velado en un domicilio aledaño al sitio del asesinato.Robin Lima

Creador de contenido asesinado en Guayaquil: claves del caso y avances judiciales

Horas antes del suceso, el hombre había dejado a su hijo en la escuela

Con una fuerte sensación de tristeza, familiares de Alberto Vicente Castro Cárdenas velan sus restos horas después del crimen contra este creador de contenido, ejecutado en el noroeste de Guayaquil. El hecho violento se produjo en Mapasingue Oeste, la mañana del miércoles 24 de septiembre. 

Castro sufrió un ataque armado mientras se movilizaba en un auto de color negro con su amigo Mauro Fernando Marín Cortaza, quien también murió por efecto de los disparos.

Los implicados en el doble crimen se movilizaban en un vehículo de color blanco. En el sitio, agentes policiales encontraron 19 indicios balísticos.

¿Qué hizo Castro previamente?

La pareja de Castro indicó a medios de comunicación que, previo al suceso delictivo, ella y su esposo fueron a dejar a su pequeño hijo hacia la institución educativa en donde estudia.

Posteriormente, volvieron a casa a descansar. Después, Marín llegó en su vehículo al sector para recoger a Castro, pues, de acuerdo con información policial, tenían previsto ir hacia un gimnasio.

"Su sueño era ser conocido y hacer reír a la gente. Le encantaba hacer reír a las personas", refirió la mujer sobre su esposa, visiblemente entristecida por lo ocurrido.

Carro implicado encontrado

Respecto a las investigaciones del doble crimen, la Policía continúa realizando acciones para determinar las causas de este hecho e identificar a los implicados. La familia de Castro recalcó que él no había recibido amenazas.

Horas después del doble crimen, gendarmes encontraron un carro abandonado posiblemente utilizado por los victimarios para llevar a cabo el ataque. Hasta el momento, no hay sospechosos aprehendidos.

