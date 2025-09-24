Sicariato en Mapasingue: asesinan a dos creadores de contenido en su vehículo

El doble crimen ocurrió en Mapasingue Oeste. Las víctimas se movilizaban en un vehículo

El vehículo donde se movilizaban los creadores de contenido quedó con múltiples impactos de bala.

Aproximadamente a las 08:00 de este miércoles 24 de septiembre de 2025, dos hombres fueron asesinados en Guayaquil. El doble crimen se ejecutó en el sector de Mapasingue Oeste. De acuerdo con datos policiales recabados hasta el momento, las víctimas se movilizaban en un vehículo de color negro.

Los atacantes, quienes en cambio se transportaban en un automotor de color blanco, les propinaron varias detonaciones de arma de fuego. Los implicados huyeron de la zona, mientras que los ciudadanos baleados quedaron en el interior del coche, perdiendo la vida instantáneamente.

¿Qué se conoce de las víctimas?



El vehículo de las víctimas presentaba múltiples impactos de bala en el parabrisas y ventanas, evidencia del ataque armado ocurrido en Mapasingue Oeste. CORTESÍA

El teniente coronel Marco Proaño, subjefe policial del distrito Florida, refirió que los dos hombres que perdieron la vida en el atentado se dirigían hacia un gimnasio.

"De las primeras investigaciones que se han realizado, ya se puede indicar que se trataría de dos personas que realizarían contenido en redes sociales", dijo respecto a los fallecidos.

Acotó que ya indagan las causas de este hecho violento. Familiares indicaron a los uniformados policiales que las víctimas no recibieron amenazas previamente.

Orificios en las ventanas



El vehículo en el que iban los ciudadanos tenía orificios generados por impactos de proyectiles, tanto en el parabrisas frontal como en las ventanas. Una muestra de la violencia del ataque.

