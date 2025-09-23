Expreso
  Guayaquil

MAPASINGUE TALUD
Obras municipales en Guayaquil buscan evitar riesgos por talud en Mapasingue Este.Cortesía

Talud en Mapasingue en Guayaquil recibe obras de contención para evitar deslaves

El Municipio ejecuta obras en Mapasingue Este con anclajes, mallas y hormigón para reducir riesgos antes del invierno

Una intervención de estabilización de taludes se ejecuta en Mapasingue Este, al norte de Guayaquil, en la cooperativa 26 de Febrero, donde los moradores han manifestado su preocupación por posibles deslaves

La zona crítica está ubicada detrás de la unidad educativa José Mendoza Cucalón, donde el Municipio inició obras de mitigación.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la obra cubre 1.900 metros cuadrados. Los trabajos comenzaron con perforaciones e instalación de anclajes, a fin de asegurar la estructura del terreno.

El alcalde Aquiles Álvarez informó que, en la siguiente etapa, se colocará una malla metálica y hormigón proyectado, lo que permitirá evitar desprendimientos de rocas en la temporada invernal.

¿Cuánto costará la intervención para evitar deslaves en Mapasingue?

La inversión alcanza los 116.000 dólares y el cronograma establece un plazo de 45 días, de manera que el refuerzo esté concluido antes del incremento de lluvias.

Como parte complementaria, se rehabilitará la escalera de acceso a las viviendas y se construirá un muro de contención, para dar mayor seguridad a los habitantes del sector.

talud
Municipio de Guayaquil estabiliza talud en cooperativa 26 de febrero.Cortesía

El Cabildo explicó que esta intervención responde a un pedido expuesto en una sesión del Concejo Cantonal en 2024, realizada en la zona, donde también se planteó la transformación de antiguos reservorios de agua.

Con estos trabajos, se busca reducir los riesgos que afectan cada invierno a barrios asentados en las laderas de cerros de Guayaquil.

