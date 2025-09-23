Guayaquil: ciudadano asiático herido tras intento de robo en la Bahía

El hecho ocurrió en la zona de la Bahía. El ECU 911 informó que recibió una alerta de seguridad en la mañana

Referencial. El ECU 911 reportó intento de robo en el centro de Guayaquil.

El pánico se apoderó de los ciudadanos en el centro de Guayaquil la mañana de este martes 23 de septiembre. El hecho ocurrió en la concurrida Bahía.

De acuerdo con testigos, presuntos delincuentes cometieron un intento de robo en medio del movimiento comercial de la zona.

El ECU 911 informó que recibió una alerta de seguridad ciudadana a las 09:39 en las calles Eloy Alfaro y Olmedo. “Se coordinó con Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública para atender la emergencia”, detalló la entidad.

¿Qué pasó en el intento de robo que generó pánico en el centro de Guayaquil?

Personal de Segura EP confirmó a EXPRESO que un ciudadano de nacionalidad asiática resultó herido durante el hecho. Fue atendido por paramédicos y trasladado a una casa de salud cercana.

La Policía Nacional desplegó un operativo en la zona para ubicar a los sospechosos, mientras comerciantes y transeúntes aseguraron que este tipo de delitos se han vuelto frecuentes en el centro de la ciudad.

Hasta el momento no se conocen más detalles del suceso, pero comerciantes de la zona de Villamil coincidieron en que generó pánico.

