intensas lluvias en Ecuador
Referencial. Las intensas lluvias provocan inundaciones en zonas urbanas, mientras Inamhi advierte alto riesgo en varias provincias durante febrero.Foto: Canva

Inamhi: Provincias con alto riesgo de inundación por lluvias en febrero

Ecuador bajo alerta por fuertes lluvias: se esperan inundaciones y deslizamientos en provincias críticas

Tras los eventos registrados en la primera quincena, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informa que las condiciones atmosféricas actuales favorecen la persistencia de lluvias en diversas zonas de Ecuador. Según los modelos de predicción, se espera que el interior del Litoral y la región Amazónica registren precipitaciones con valores superiores a los niveles normales para esta época del año. Este escenario responde a la dinámica climática estacional, que incluye la formación de tormentas y ráfagas de viento, principalmente en horarios nocturnos.

Factores de riesgo y condiciones del entorno

La continuidad de las lluvias requiere un monitoreo preventivo de las infraestructuras y el entorno natural:

  • Sistemas de drenaje: Probabilidad de acumulación de agua en zonas bajas o áreas con sistemas de alcantarillado susceptibles.
  • Estado de las vías: La circulación vehicular podría verse limitada por agua estancada, bancos de neblina o desprendimientos menores de material.
  • Actividad eléctrica: Presencia de tormentas en sectores focalizados durante los eventos de mayor intensidad.
  • Cuerpos de agua: Se recomienda precaución ante el aumento de caudales en ríos y esteros debido a la saturación de los suelos.
Distribución regional de las precipitaciones

El pronóstico detalla un impacto diferenciado según la geografía nacional:

  • Región Litoral: Se prevé mayor intensidad en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.
  • Región Interandina: Precipitaciones de mayor persistencia en Loja, Pichincha, Bolívar e Imbabura, así como en las estribaciones occidentales de Cotopaxi y Azuay.
  • Región Amazónica: Mayor incidencia en Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago.
  • Región Insular: Eventos de lluvia ocasionales en el archipiélago.

Proyección climática y tendencia para marzo

Inahmi

Inamhi alerta: ¿hasta cuándo durarán las tormentas eléctricas en Ecuador?

Leer más

Para lo que resta de febrero, los valores de precipitación en la Sierra se mantendrán, en su mayoría, dentro de los rangos normales, con zonas focalizadas en el norte y sur que podrían superar estas estimaciones. En la Amazonía, la cordillera presentará valores sobre lo normal. De cara a la transición hacia marzo, los modelos climáticos proyectan una tendencia similar, con un leve incremento de lluvias en la zona del Litoral. Los técnicos del Inamhi recuerdan que estas proyecciones se analizan mes a mes para ajustar las variaciones que presenten los modelos.

Recomendaciones de seguridad

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de que se requiera una evacuación preventiva en zonas de alta vulnerabilidad.

