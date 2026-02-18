Pleamar en Guayaquil: A qué hora habrá marea alta y cuál es el pronóstico de lluvias

La ciudad volvió del feriado de carnaval con una tormenta eléctrica que provocó inundaciones este 18 de febrero

En barrios del sur de Guayaquil, como el del Seguro, los peatones caminaron en medio del agua debido a las inundaciones.

La marea alta podría ocasionar más molestias esta noche en Guayaquil, luego de que una lluvia de más de siete horas, que incluyó tormenta eléctrica, provocó inundaciones en la mañana de este miércoles 18 de febrero.

Este momento en que el agua alcanza su máxima altura dentro del ciclo de las mareas, conocido como pleamar, incide también en la inundación de vías, que se convierten en canales.

La empresa municipal Segura informó que para las 20:09 de este miércoles se prevé el punto más alto de la marea, con un nivel de 5,05 metros de altura.

En Puerto Nuevo, el agua podría alcanzar una altura de 4,15 metros, a las 20:11; en el puerto de Posorja sería de 2,72 metros, a las 18:22; mientras que en Puerto Puná llegaría a los 3,92 metros, a las 18:39.

La entidad pidió a la ciudadanía estar alerta, sobre todo a quienes residen en zonas cercanas a ríos y esteros.

TABLA DE MAREAS

🗓 18/2/2026



La Sala Situacional de #SeguraEP presenta la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia.



Revise la información para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos. pic.twitter.com/4TsAXQUPF7 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) February 18, 2026

Pronóstico de lluvia para tarde y noche en Guayaquil

Sauces se convirtió en piscina: Norte de Guayaquil volvió a inundarse por las lluvias Leer más

"Más allá del caos vehicular y las inundaciones registradas en Guayaquil debido a la coincidencia de la pleamar con las lluvias constantes de la mañana, existe el riesgo de que la situación se agrave de cumplirse los pronósticos meteorológicos", advirtió el divulgador científico Sergio Lainez.

En su cuenta de la red social X, el especialista explicó que "debido a que la segunda pleamar está prevista para las 20:09, se anticipa un escenario potencialmente más conflictivo. Esto se debe a que dicha marea alcanzará una mayor altura en comparación con la registrada a las 07:45 en la urbe porteña", cuando el nivel del agua fue de 4,82 metros.

"Sobre la precipitación no se puede confirmar con certeza. De darse, la situación podría ser muy conflictiva, dada la información del Inocar (Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada), puesto a la nula capacidad para drenar agua que tendrían algunas ciudades", añadió Lainez.

🚨 ¡Precaución! | Más allá del caos vehicular y las inundaciones registradas en Guayaquil debido a la coincidencia de la pleamar con las lluvias constantes de la mañana, existe el riesgo de que la situación se agrave de cumplirse los pronósticos meteorológicos. ⛈️



Debido a que… pic.twitter.com/qpsSNXbwXw — Divulgación Científica (@Sargox) February 18, 2026

Sobre las lluvias, Segura EP informó, en base al pronóstico del Inocar y del Inamhi (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), que en la tarde se prevé cielo nublado, y que en la noche haya chubascos.

La temperatura estará entre 24.5 y 30.5 grados centígrados, mientras que el nivel de radiación ultravioleta (UV) será 7, lo que significa muy alto, por lo que se recomienda cuidarse utilizando gorras o sombreros, gafas, ropa larga y bloqueador solar.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA GUAYAQUIL

🗓 18/2/2026



🌡 Temperatura de 24.5°C a 30.5°C

🌤️ Condiciones: Parcialmente nublado con claros

🌧 Precipitaciones: Existe probabilidad de lluvias de intensidad variable

🌞 UV: 7 alto pic.twitter.com/V89zaS423b — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) February 18, 2026

¿Qué es la pleamar y por qué ocurre?

Las mareas suben y bajan principalmente por la atracción gravitatoria de la Luna y, en menor medida, del Sol. En un ciclo normal (aproximadamente cada 12 horas y 25 minutos), el mar pasa por:

Bajamar: nivel más bajo del agua.

Marea creciente: el mar empieza a subir.

Pleamar: el nivel máximo que alcanza el agua.

Marea vaciante: el mar vuelve a bajar.

La pleamar es el punto más alto que alcanza la marea durante su ciclo diario. Es decir, es cuando el nivel del mar sube al máximo antes de comenzar a descender. Este fenómeno ocurre dos veces al día, de forma alterna con la bajamar, que es el nivel más bajo del mar.

