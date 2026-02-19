Inamhi alerta: Tormentas y lluvias en la Costa y Amazonía este 19 de febrero

Referencial. Un rayo ilumina el cielo nocturno sobre la ciudad, mientras Inamhi advierte tormentas y lluvias en la Costa y Amazonía este 19 de febrero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un pronóstico de tiempo inestable para este 19 de febrero de 2026. Se prevé un cielo de parcial a muy nublado en gran parte del territorio, con una advertencia especial por tormentas eléctricas y lluvias de intensidad en las regiones Litoral y Amazónica.

Las autoridades advierten sobre posibles riesgos derivados de estas condiciones, tales como acumulación de agua en vías urbanas, caída de árboles, deslizamientos en zonas de pendiente y reducción de la visibilidad por bancos de niebla.

Pronóstico por regiones: Radiación y precipitaciones

Región Costa: Se esperan chubascos fuertes y actividad eléctrica en Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo y Santa Rosa. En Esmeraldas, Manta y Salinas las lluvias serán dispersas. Temperaturas entre 22 °C y 32 °C con radiación UV de alta a muy alta.

Región Sierra: Las precipitaciones se concentrarán durante la tarde y noche en ciudades como Quito, Cuenca, Ambato, Loja y Tulcán. El termómetro marcará mínimas de 8 °C y máximas de 23 °C. Radiación UV muy alta.

Región Amazónica: Lluvias generalizadas en localidades como Nueva Loja, El Tena y Macas, mientras que en Gualaquiza se registrarán tormentas nocturnas. Temperaturas de hasta 30 °C.

Región Insular: Predominará el cielo despejado, a excepción de Isabela, donde se pronostican chubascos. La radiación UV será muy alta con máximas de 32 °C.

Medidas de prevención y monitoreo

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas y la alta carga eléctrica, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables, así como mantenerse alejados de postes de luz y cables durante las tormentas. Se sugiere a los conductores reducir la velocidad ante la presencia de niebla en zonas de pendiente y monitorear constantemente los canales oficiales del Inamhi y el ECU 911 para actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las vías y posibles anegamientos.

