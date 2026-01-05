Ecuador ordena prisión preventiva para alias Gerente y dos personas más: esto se sabe

Juez ordenó la prisión preventiva de Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, señalado como cabecilla del grupo disidente Comandos de la Frontera.

Juez ordenó este lunes 5 de enero del 2026 la prisión preventiva de Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, señalado como cabecilla del grupo disidente Comandos de la Frontera, organización vinculada a estructuras residuales de las FARC. La medida se emitió dentro del caso denominado “Comandos de la Frontera”, que investiga un presunto entramado de lavado de activos y delincuencia organizada.

La decisión también incluyó prisión preventiva para Alba y Roberth, mientras que Blanca deberá cumplir con presentaciones periódicas ante la justicia y tiene prohibido salir del país. En total, la Fiscalía procesa a quince personas naturales y cinco jurídicas relacionadas con la causa.

Álvarez Vera fue deportado desde Emiratos Árabes Unidos a finales de diciembre, tras haber sido detenido en ese país a mediados de año. De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, se trata de “uno de los delincuentes más peligrosos de la región”.

La audiencia de vinculación se celebró 5 de enero después de que, en diciembre pasado, la Sala Especializada Anticorrupción aceptara una apelación que anuló la prisión preventiva inicialmente impuesta a Álvarez, su esposa y otros implicados. Con la nulidad, la Fiscalía debió reconstruir parte del proceso, cuyo avance quedó retomado con la diligencia de esta semana.

Alias El Gerente cumplirá prisión preventiva en la cárcel del Encuentro. @JohnReimberg

Una investigación que comenzó en 2019

Según el Ministerio del Interior, las pesquisas contra Álvarez iniciaron el 24 de noviembre de 2019, cuando autoridades españolas interceptaron un semisumergible con 3.000 kilos de cocaína, hallazgo que —según la investigación— reveló indicios sobre su rol como financista del narcotráfico internacional.

Posteriormente, el 3 de mayo de 2023, Ecuador abrió una investigación previa por presunta delincuencia organizada y narcotráfico internacional contra miembros de Comandos de la Frontera, incluida su presunta cúpula.

El 29 de agosto de 2024, una operación policial detuvo a 17 personas, incautó 25 vehículos de alta gama y ejecutó 32 allanamientos en siete provincias, con una afectación económica cercana a los 200 millones de dólares.

En ese proceso, varios integrantes del grupo —incluidos dos hijos de Álvarez— fueron sentenciados a 13 años de prisión, evidenciando el carácter jerárquico y familiar de la organización, según la autoridad. Tras no comparecer a juicio, Álvarez fue declarado prófugo y se emitió una alerta roja de Interpol.

#AHORA | Caso #ComandosDeLaFrontera: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia de vinculación contra 4 personas –incluido Roberto A., alias "Gerente"– por presunto #LavadoDeActivos. En esta causa, #FiscalíaEc procesa a 15 personas naturales y 5 jurídicas. pic.twitter.com/euST9NHI8d — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 5, 2026

Operaciones recientes y capturas adicionales

El 16 de enero de 2025, durante la operación Fachada, se investigó una presunta red de corrupción judicial que habría favorecido ilegalmente a miembros del grupo criminal, lo que derivó en la vinculación de jueces y abogados en libre ejercicio.

El 9 de septiembre, nuevas acciones policiales permitieron la detención de 14 personas, la incautación de 102 bienes inmuebles y una afectación estimada de 357 millones de dólares, debilitando significativamente la liquidez de la organización, según informó el Ministerio del Interior.

Una coordinación entre Interpol y autoridades de Emiratos Árabes, Colombia, España, México y Reino Unido permitió localizar a alias Gerente en Dubái, desde donde fue deportado y trasladado bajo custodia hasta Guayaquil.

Comandos de la Frontera está además vinculado al asesinato de once militares en una emboscada ocurrida en la Amazonía ecuatoriana en mayo pasado, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.

