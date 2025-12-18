Galamedios: el correísmo insiste en pedido de información a la 'Súper' de Compañías

La asambleísta Nuria Butiñá publicó un nuevo pedido de información al organismo sobre la compra de un portal y una radio

Una tercera insistencia. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá, publicó en su cuenta oficial de X un oficio dirigido al titular de la Superintendencia de Compañías, Luis Cabezas-Klaere, sobre el denominado caso Galamedios. La bancada de la oposición fiscaliza la compra del portal digital La Posta por parte de la empresa Galamedios S.A.S. de propiedad del legislador alterno del oficialismo, Luis Alvarado Campi.

Según detalla este oficio con fecha 17 de diciembre del 2025, la legisladora realizó dos pedidos anteriores de información a dicho organismo de control. El primero fue dirigido con fecha 20 de octubre en el que se solicita que informe sobre las compañías que intervinieron en la cesión y transferencia de participaciones del medio La Posta, "respecto de la cual, hasta la presente fecha, no se ha transparentado suficientemente la licitud, legalidad ni el origen de los recursos utilizado en dicha operación societaria".

El segundo pedido de información tiene fecha del 12 de noviembre del 2025. Este, que viene acompañado con el respaldo de otros legisladores del correísmo, solicita que se "disponga la inspección, verificación y control societario de la compañía Galamedios S.A.S., en atención a hechos públicos y documentados relacionados con su constitución, capitalización y operaciones societarias".

El primer pedido de información fue respondido el 24 de octubre del 2025, mientras que el segundo recibió una respuesta el 20 de noviembre del 2025. Ambas contestaciones de la Superintendencia de Compañías, según relata la asambleísta, alegan una supuesta falta de motivación en el proceso de fiscalización dado que la Galamedios es un entidad de derecho privado. La Superintendencia responde que el pedido de información no cumple con detallar la vinculación de la compañía, que es una entidad de derecho privado, a un proceso de fiscalización y control político en marcha.

El tercer intento fue oficializado el 16 de diciembre del 2025 junto con el respaldo de otros 15 legisladores de la misma bancada. En este amplían y precisan los antecendentes fácticos, financieros y societarios que motivan la actuación de control. "Resulta indispensable reiterar que la solicitud presentada no constituye una intromisión en la actividad privada, sino el ejercicio legítimo del control societario que la Ley de Compañías atribuye expresamente a la Superintendencia... cuando existen indicios que ameritan verificación e inspección", precisa Butiñá, quien además puntualiza que la fiscalización de los legisladores no se limitan a entidades públicas, sino también al control de actuaciones estatales cuando existen hechos de interés público.

¿Qué dice el tercer pedido de información sobre el caso Galamedios?

En este tercer pedido de información, Butiñá junto con otros legisladores solicitan a la Superintendencia de Compañías lo siguiente:

Disponga la inspección, verificación y control societario a la compañía Galamedios S.A.S. Se verifique el origen y licitud de los recursos utilizados en las operaciones societarios descritas. Se remita a la Asamblea Nacional un informe detallado sobre las acciones realizadas y sus resultados.

