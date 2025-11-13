Galamedios: correísmo pide a la 'Supercías' inspeccionar la empresa de Alvarado Campi

Asambleístas del correísmo anunciaron un proceso de fiscalización a la compañía vinculada al asambleísta alterno de ADN

La bancada de la Revolución Ciudadana solicitó a la Superintendencia de Compañías (Supercías) realizar un proceso de inspección y control a la empresa Galamedios, vinculada al asambleísta alterno de ADN, Luis Alvarado Campi, por la millonaria compra de medios de comunicación.

Como lo ha publicado EXPRESO en notas anteriores, a través de Galamedios, Alvarado Campi compró la empresa Levancan, del portal digital La Posta; y el 80 % de la empresa Holdingvision, productora del contenido de Radio Centro, por 2,6 millones de dólares. Sin embargo, en su más reciente declaración su patrimonio no supera los 70.000 dólares

Finalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció sobre la millonaria compra de medios de comunicación por parte de uno de sus asambleístas.



Más información: https://t.co/vMcUfyUclD pic.twitter.com/PvoDacm0lQ — Diario Expreso (@Expresoec) October 31, 2025

Correísmo pide a la Superintendencia de Compañías inspeccionar a Galamedios

Esta inconsistencia expuesta por medios como este Diario, según César Palacios, asambleísta por Santa Elena del correísmo, motivó el inicio de un proceso de fiscalización a la transacción de la empresa Galamedios y el pedido a la Superintendencia como una de las primeras diligencias.

De acuerdo con Palacios, el pedido formal de inspección y control fue presentado el miércoles 12 de noviembre de 2025 y tiene como principal objetivo verificar la licitud, legalidad y legitimidad de la compra de participaciones y origen de los recursos del capital aportado y pagado.

"Es importante conocer, desde el inicio, el origen de los fondos utilizados para la constitución de la compañía. Debe esclarecerse de dónde provino el dinero, cuál es la estructura societaria, los asientos contables y las operaciones financieras, y si todo este proceso se enmarcó en los protocolos y normativas jurídicas correspondientes para la creación de una empresa".

Luis Alvarado es asambleísta suplente en el periodo 2025 - 2029 de la Asamblea. ARCHIVO: FACEBOOK DE LUIS ALVARADO

Revolución Ciudadana también pide a la UAFE de José Julio Neira investigar

Por otro lado, como parte de las diligencias del proceso de fiscalización, el asambleísta Palacios también anunció que hicieron un pedido de información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), actualmente dirigida por el secretario José Julio Neira.

"El señor Luis Alvarado Camp, al ser asambleísta alterno, es una persona políticamente expuesta, que debe presentar mensualmente informes de sus transacciones financieras a la UAFE. Por ello, se ha solicitado a la UAFE que realice las investigaciones y emita los informes necesarios para determinar la licitud y autenticidad de los fondos utilizados para la compra, por un millón de dólares, de la compañía en cuestión", acotó el legislador del correísmo.

Según Palacios, también se pidió información sobre el tema al Servicio de Rentas Internas (SRI), al Registro Civil y a la Superintendencia de Bancos, "con el fin de garantizar que este proceso se lleve a cabo con total transparencia".

El silencio de ADN ante inconsistencia con Galamedios

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!