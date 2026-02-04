Alvarado Campi evita responder a periodista sobre la compra de Galamedios

El asambleísta de ADN, Luis Alvarado Campi, caminaba en Samborondón, cuando fue consultado sobre la millonaria compra

El asambleísta de ADN, Luis Alvarado Campi, evadió a un periodista y evitó hablar sobre la compra de Radio Centro y La Posta.

El asambleísta alterno de Acción Democrática Nacional (ADN), Luis Alvarado Campi, se negó a hablar sobre la compra de Radio Centro y del portal La Posta, cuando el periodista Walter Gómez lo encontró en un centro comercial de Samborondón, en Guayas, y le preguntó sobre la millonaria compra que se registró en 2025.

Gómez registró el encuentro con Alvarado Campi en un video que fue difundido este 4 de febrero de 2026. El periodista aborda al también empresario cuando él salía de un mall con una mujer y le pidió detalles sobre la adquisición de ambas empresas que se concretó por un monto de 2,6 millones de dólares.

"Te quiero felicitar por la Radio Centro y La Posta. Quisiera preguntarte lo que dice la gente, que te ha ido bien y quisiéramos saber para estar seguros", le dice Gómez para solicitarte una breve entrevista.

El periodista lo acompaña, pero Alvarado Campi evita pronunciarse. "Es que me coges así. Déjame entregar esto", le menciona el asambleísta oficialista sin responder sobre el origen de la millonaria suma, cuando en su última declaración patrimonial, el legislador del Guayas reportó un patrimonio inferior a los 70.000 dólares.

La maniobra de Alvarado Campi para no hablar

Alvarado Campi, quien actualmente es propietario de Galamedios, empresa que adquirió el 100 % de Levascan —propietaria del portal La Posta— y el 80 % de Holdingvision, productora de Radio Centro, evadió las preguntas del periodista.

"Dame un ratito, así no se aborda la situación", se le escucha decir en la grabación, mientras ingresaba al parqueadero del centro comercial. Luego, atravesó todo el estacionamiento y al notar que Gómez esperaba que se detenga para responderle, no abordó ningún vehículo. Tampoco estaba la mujer que lo acompañaba.

Esta es la primera vez que un periodista logra hablar brevemente con Alvarado Campi, luego de que se hiciera pública la millonaria transacción. EXPRESO y otros medios de comunicación han solicitado un pronunciamiento del legislador, pero él ha evitado pronunciarse. Esta postura ha generado cuestionamientos sobre la falta de transparencia de la compra de la radio y la plataforma.

Compra de Galamedios se fiscaliza en la Asamblea

Los cuestionamientos derivaron en el inicio de un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional por parte del correísmo. Como parte del trámite, la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), Nuria Butiñá, solicitó el pasado 2 de febrero a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional convocar a distintas autoridades, tras la negativa de la Superintendencia de Compañías para entregar información respecto a la adquisición de Galamedios.

