Caso Triple A: tribunal halla irregularidades en certificados médicos de dos abogados

El centro de salud de Milagro revela que el abogado José Navarrete no recibió atención médica

El caso Triple A es un proceso por presunta comercialización ilegal de combustible.

El Tribunal de Juzgamiento que conoce el caso Triple A advirtió inconsistencias en los certificados médicos presentados por los abogados José Roberto Navarrete Vera y Erik Fabián Mayorga Vaca, situación que impidió la instalación de la audiencia prevista para el 24 de diciembre.

Ese día, Navarrete, defensor de las procesadas Lady Cedeño y Yesenia Vélez, presentó un certificado médico emitido por un centro de salud de Milagro, en el cual constaba un diagnóstico de neumonía bacteriana y la prescripción de 19 días de reposo. Mayorga, abogado de César Emilio Bravo Ibáñez, representante legal de la empresa Fuelcorp, también presentó un certificado del mismo centro de salud, en el que se le diagnosticaron afecciones inflamatorias de los maxilares y se le otorgaron dos semanas de reposo.

No obstante, tras el análisis de la documentación, los jueces concluyeron que los diagnósticos consignados en ambos certificados no guardan relación técnica con el nivel de atención.

Informe del MSP contradice la validez de los certificados

El Tribunal contrastó la información entregada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la Coordinación Zonal 5, con los documentos presentados por las defensas y detectó graves discrepancias técnicas.

El informe técnico del MSP, emitido el 30 de enero de 2026, señaló que no existe registro de atención médica en los centros de salud del cantón Milagro a nombre de José Roberto Navarrete Vera.

En el caso de Erik Fabián Mayorga Vaca, el MSP confirmó que sí recibió atención médica en ese centro de salud, pero advirtió que el registro se encuentra incompleto. No consta, por ejemplo, la toma de signos vitales ni la realización de un examen físico. Aunque se le prescribieron medicamentos antibióticos, no existe constancia de exámenes clínicos que respalden esa prescripción.

El informe subrayó que “la medicación prescrita por la profesional no es congruente entre diagnóstico y prescripción, toda vez que los antibióticos se utilizan en procesos infecciosos y ninguno de los códigos CIE-10 registrados corresponde a una patología infecciosa”.

Además, Mayorga fue atendido bajo la figura de consulta subsecuente, pero el MSP precisó que esta clasificación requiere una atención previa relacionada con el mismo episodio de enfermedad. "En este caso, no se evidencia una atención odontológica anterior vinculada a los diagnósticos registrados (CIE-10 K10.2 y K53X), por lo que dicha tipificación carece de sustento técnico y administrativo".

El Ministerio también confirmó la habilitación profesional de los médicos que emitieron los certificados: el doctor Peter Giovanny Díaz Rendón y al segundo, la odontóloga María José Moyano Paz.

Repercusiones judiciales y administrativas

Ante estos hallazgos, el Tribunal ordenó la remisión del informe del MSP y otros documentos relacionados a la Fiscalía General del Estado, para que investigue posibles conductas delictivas, y al Consejo de la Judicatura, con el fin de que evalúe eventuales sanciones administrativas contra los abogados involucrados.

Este episodio se suma a los diferimientos y controversias que han marcado la etapa de juzgamiento del caso Triple A, proceso que investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles y otras irregularidades relacionadas con empresas y personas naturales, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

