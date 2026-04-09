Macará vs América de Cali EN VIVO hoy: hora, señal de TV y previa del debut en Copa Sudamericana

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Macará inicia un nuevo desafío internacional este jueves 9 de abril, cuando reciba al América de Cali en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El compromiso se disputará desde las 19:30 en el Estadio Bellavista, escenario donde los celestes buscarán empezar con el pie derecho.

El equipo ambateño logró su clasificación a esta instancia tras superar por 1-0 a Orense SC en un duelo único que le permitió instalarse en el Grupo A. En esta zona también aparecen Alianza Atlético de Perú y Club Atlético Tigre de Argentina, rivales que obligarán a mantener regularidad para aspirar a la clasificación.

En vivo Macará vs América de Cali

En el torneo local, Macará llega tras caer 0-1 frente a Aucas por la séptima jornada de la LigaPro, resultado que frenó su buen momento y lo dejó en la sexta posición con 10 puntos y diferencia de gol positiva.

Por su parte, América de Cali también arriba con la necesidad de reaccionar. El conjunto colombiano perdió 2-0 ante Cúcuta Deportivo en la fecha 16 del campeonato local, por lo que buscará recuperar confianza en territorio ecuatoriano.

Alineaciones de Macará y América de Cali

El partido será transmitido por DSPORTS y podrá verse en streaming mediante DGO, donde los aficionados podrán seguir cada jugada de este esperado debut internacional.