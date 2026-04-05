Ecuador destaca superávit con Colombia e ignora otros efectos de la tasa de seguridad

Las exportaciones a Colombia representaban el 0,7 % del PIB de Ecuador. El país vecino suspendió las ventas de electricidad

Ecuador aplica una tasa del 50 % a Colombia desde el 1 de febrero. El país vecino respondió con un arancel del 30 %.

Tras dos meses de aplicación de la tasa seguridad a las importaciones que provienen de Colombia, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador destaca que “por primera vez” en más de 25 años se registró entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026 un superávit comercial con Colombia, según datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Aunque no precisa a qué se deben estos resultados.

La entidad detalla en un comunicado del 3 de abril de 2026 que entre febrero y marzo de 2026:

Las importaciones desde Colombia cayeron en un 57 % frente al mismo periodo de 2025, al pasar de $288 millones a $125 millones.

En contraste, las exportaciones ecuatorianas crecieron 32 %, al subir de $142 millones a $187,7 millones.

“El resultado es que ahora Ecuador pasa de un déficit de $145,9 millones a un superávit de $62,9 millones en apenas dos meses”, refiere la entidad que preside el ministro Luis Alberto Jaramillo. Pero, ¿por qué se registra este resultado con Colombia?

¿Por qué aumentaron las exportaciones de Ecuador a Colombia?

La relación comercial entre Ecuador y Colombia cambió luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara el 21 de enero de 2026 la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % a partir del 1 de febrero para para las importaciones colombianas. La medida, según el Ejecutivo, fue tomada ante una falta de cooperación en el control en la frontera.

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En respuesta, al siguiente día (22 de enero) Colombia suspendió las ventas de electricidad para Ecuador, pese a que es uno de los principales servicios importados por el gobierno ecuatoriano para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Y a mediados de febrero de 2026 presentó una denuncia contra Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN). Por su parte, Quito contestó con reclamos contra Bogotá ante el mismo organismo regional. Estos procesos se encuentran en trámite.

Colombia adoptó también medidas recíprocas (arancel del 30 %), que incluyeron restricciones al ingreso de productos ecuatorianos.

Actualmente, Ecuador aplica desde el 1 de marzo una tasa del 50 % para las compras que provienen de Colombia. Mientras tanto, el país vecino evalúa una medida similar que afectará a más productos ecuatorianos, porque la imposición -según el proyecto de Decreto- ya no será para 73 subpartidas (productos), sino 281.

¿Es positivo tener superávit comercial con Colombia?

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia tras la aplicación de la tasa de seguridad y arancel colombiano afecta también a la producción nacional: de arroz, banano, palma africana, camarón, frutas, el comercio en la frontera y otros. Por estas razones, el superávit con Colombia no refleja necesariamente una mejora estructural del comercio, según exministros de Producción.

El exministro de Producción, Daniel Legarda, refiere que la interpretación oficial del superávit comercial con Colombia “carece de rigurosidad técnica” porque “quien conoce de comercio exterior sabe que la balanza comercial es de las últimas variables que se analiza y no es la más importante”.

Para explicar su postura, plantea varios contrastes. Ecuador mantiene déficit comercial con

China $1.901 millones a diciembre de 2025

Corea del Sur $216 millones a diciembre de 2025

Sin que ello implique la imposición de aranceles como solución. En sentido contrario, menciona el caso de Emiratos Árabes Unidos, que registra un déficit frente a Ecuador, pero ha optado por firmar un acuerdo comercial en lugar de aplicar medidas restrictivas.

El peso de las exportaciones para Colombia y Ecuador

Legarda subraya también que tanto Ecuador como Colombia han tenido variaciones en sus exportaciones e importaciones a raíz de la tensión comercial. Pero, precisa que el peso de estos intercambios en la economía nacional difiere:

Las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia representan alrededor del 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras tanto, las ventas colombianas hacia Ecuador equivalen al 0,4 % de su PIB.

A esto se suma el riesgo de nuevas medidas comerciales para Ecuador. Actualmente, cerca del 40 % de las exportaciones ecuatorianas enfrenta aranceles en Colombia, pero esa proporción podría ampliarse hasta el 80 %, con incrementos de tarifas de hasta el 50 %.

En este sentido, Legarda advierte que este escenario no solo afecta el intercambio comercial, sino también la integración económica y las relaciones de inversión construidas durante años.

El presidente Daniel Noboa emitió un decreto donde suspendió la jornada laboral del 30 de abril para el sector público y privado.



Todo lo que debes saber de esta decisión 👉 https://t.co/mSXyA4hYuX pic.twitter.com/mPHk20ijp1 — Diario Expreso (@Expresoec) April 4, 2026

El comercio bilateral entre Ecuador y Colombia se contrajo

Por su parte, el exministro de Producción, Julio José Prado, publicó en su cuenta de X que el superávit con Colombia difundido por el gobierno actual se explica principalmente por una contracción del intercambio bilateral. Según las cifras, el comercio total entre ambos países pasó de $430 millones en febrero y marzo de 2025 a $313 millones en el mismo período de 2026, es decir, una caída de $117 millones en apenas dos meses.

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“Cuando Ecuador importaba de Colombia, ambos ganaban. Cuando se cierra ese flujo, ambos pierden. Lo que el ministerio reporta como una victoria es una destrucción de valor económico”, enfatiza.

En este sentido, Prado considera que la reducción de importaciones no es una señal de competitividad, sino que se “compra menos porque le sale más caro”. Y precisa que el repunte de exportaciones podría responder a un adelantamiento de embarques ante posibles medidas adicionales de Colombia, lo que distorsionaría el resultado del período.

Además, agrega que lo expuesto no mide efectos en precios internos, cambio en costos para empresas, efecto en el PIB, impactos a mediano plazo en empleo (porque aún no se cuenta con los datos). Y todavía Ecuador tiene solo un tercio de sus exportaciones afectadas por el arancel del 30% de Colombia, con la amenaza de subir a 50 %. “Es peor aún si comparamos con 2024, cuando gran parte de ese déficit comercial era importación de energía eléctrica”, subraya.