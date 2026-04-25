Rafael Correa arremete contra Marcela Aguiñaga: "¡Cómo miente!"

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La confrontación entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga se intensifica tras acusaciones de presiones y fraude político en la Prefectura del Guayas, en medio de la designación del nuevo viceprefecto.

Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente!".

La tensión entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga continúa escalando en medio de la crisis política en la Prefectura del Guayas. El exmandatario volvió a pronunciarse públicamente y acusó a la prefecta de mentir sobre su salida del cargo.

El conflicto se reactivó luego de que Aguiñaga asegurara en una entrevista en Radio Pichincha que su decisión fue personal y sin presiones externas.

“No ha existido ningún tipo de presión; son decisiones particulares”, afirmó, defendiendo su postura sobre la situación institucional.

Sin embargo, Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente! Seguramente por eso también renunció el viceprefecto”, escribió, cuestionando la versión de su exministra de Ambiente.

Además, lamentó que, según su criterio, Aguiñaga no haya enfrentado la situación con el respaldo del movimiento.

El exmandatario fue más allá y aseguró que la prefecta está afectando su legado político. “Cada vez se hunde más en el basurero de la historia. Una lástima”, agregó.

Gobierno de Daniel Noboa niega injerencia

En paralelo, el Gobierno de Daniel Noboa también se pronunció sobre el cambio en la Viceprefectura del Guayas. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó cualquier tipo de intervención del Ejecutivo en la designación de Carlos Encalada.

Durante una entrevista, Morillo criticó la postura del correísmo. “Cada ladrón juzga por su condición”.

Desde el movimiento político, la presidenta Gabriela Rivadeneira calificó lo ocurrido como un atentado democrático. Según su versión, la Prefectura habría sido entregada bajo presiones.

Recientemente, la madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la designación de Carlos Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.