¿Qué información deberían declarar los candidatos en Ecuador? Debate sobre transparencia electoral

Creado: Actualizado:

Muchas veces criticamos por la calidad de autoridades que libremente elegimos por votación popular. Nos arrepentimos al ver los bruscos cambios de estados financieros que se dan con personas que no tuvieron ni para pagar su transporte y hoy lucen autos de alta gama y villas escandalosamente lujosas.

Transparencia y control en procesos electorales

Por estas y otras circunstancias, creo importante exigir a los aspirantes a toda dignidad cumplir con las siguientes informaciones como requisitos indispensables: nombres completos, lugar de nacimiento, nombres de padre y madre, nombre de lugares de estudio (escuela, colegio, universidad, carrera universitaria, se graduó en); nombres y apellidos de familiares más cercanos (mínimo tres), amigos de confianza (mínimo tres), ¿es casado? Nombre de cónyuge. Valores en cuentas bancarias. ¿Qué banco? Dirección domiciliaria actual

De esta manera identificamos a quién o quiénes entregamos nuestro voto y nuestra confianza.

Michael Vicuña Botto