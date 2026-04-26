Ecuador entre la mentira política y la crisis de seguridad: análisis actual

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Sinceramente, amables lectores, pienso que es curioso, porque siempre creí que la construcción de una nación se basaba en la verdad, seriedad, estudio, integridad y sobre todo en acuerdos y decencia.

Lo cierto es que hoy la mentira se ha convertido en moneda común en la política, como mecanismo para ganar discusiones, elecciones y manipular masas.

Inseguridad, narcotráfico y violencia en Ecuador

Quienes hemos vivido lo suficiente y hemos prestado atención a la política en los últimos años vemos que más que reconstruir un país, ciertos caudillos y gobiernos han buscado destruir a partidos tradicionales que han gobernado por más de cuatro décadas. Destruir adversarios políticos parece haber sido la labor constante de quienes los reemplazan en la conducción del país.

Todos los ecuatorianos tenemos derecho a la libertad de expresión, a vivir en paz y con seguridad bajo la ley. Pero cada vez es más claro que la inseguridad ha escalado, generando miedo por sicariatos, secuestros, asaltos y vacunas. Además, la falta de empleo, salud y educación, junto con la ausencia de acciones contra la corrupción e impunidad, agravan la situación.

Corrupción, gasto público y falta de reformas

El narcotráfico ha penetrado con más fuerza en la sociedad, mientras las autoridades no muestran estrategia ni liderazgo para combatirlo.

¡Días difíciles vive el pueblo ecuatoriano!

Sabemos que todo gira en torno a recursos, lo cual es comprensible. Muchas instituciones que ya cumplieron su ciclo deberían cerrarse, pero aún se gasta en lo que los ciudadanos no necesitamos, por falta de voluntad política. No hay dinero, pero se desperdicia en lo que no ayudará a resolver los problemas. Se sacrifican seguridad, salud, educación y energía, sin realizar las reformas estructurales necesarias.

Con verdad y esfuerzo, sin cálculos electorales, todos deberían trabajar para solucionar los problemas de la nación. Con diálogo, acuerdos y sentido ecuatoriano, dejando confrontaciones, se deben lograr compromisos que permitan un futuro positivo y en beneficio colectivo para todos los habitantes de este país.

Mario Vargas Ochoa