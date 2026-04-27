¿Qué es la grandeza humana? Reflexión sobre valores, humildad y respeto

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Tantos sueños ansiados, tanta ilusión perdida, aun así nos creemos ‘grandes’ y dueños de la vida. Cuán equivocados al pensar así; la vida no está comprada, es prestada y no es quimera. Debemos tener conciencia de que el respeto es un deber y amar sin medida nos ayuda a comprender que la grandeza nace paso a paso con el saber.

La grandeza humana más allá de lo material

Esto no es una utopía. Para ser grande no se necesita gran altura, riqueza desmedida ni usar ropa de marca; lo que marca la grandeza son los sentimientos nobles, poseer alta estatura moral y acciones dignas que Dios, con sabiduría, puso en nuestras vidas. ¡La grandeza es riqueza que se teje en el camino!, con bondad, rectitud, orden y estudio, sin desatino que empañe el alma para tener un vivir digno. No hay que ser petulante ni orgulloso, esto cierra puertas al diálogo.

Seamos amables, abriendo el alma a la franqueza; mejor es sembrar primavera con alegría verdadera que dará fruto; derribemos dudas para que no exista en el vivir ningún muro. La grandeza nace con la humildad y el respeto. No por hablar en voz alta eres más grande, al contrario te minimiza; hay que decir las palabras correctas sin aspaviento; tal buen proceder sí te perpetúa y llena de contento. Se mide en actos sencillos: un saludo sincero, una sonrisa amable, un dar sin restricciones, un trato amigable. Vinimos al mundo para servir, compartir lo mucho o lo poco y no para delinquir. Unamos esfuerzos para ser mejores cada día, nunca digamos “yo nací así”; debemos crecer cada momento sin anular a los demás.

El ser humano y la construcción de una vida digna

Seamos ejemplo de virtud y templanza, porque esto sí se alcanza y contribuye a que amemos y seamos amados. La generosidad es el pilar de la grandeza. Dar por el simple hecho de dar es amar; no exijamos nada a cambio porque la acción se devaluará. Luchemos a diario para que en la niñez y juventud se instaure la grandeza de acciones y espíritu; enseñar que estas deben regirse por la calidad de sus actos. ¡Oh la grandeza del ser humano, nos hace más hermanos! Llueven palabras que a veces se enraízan, pero tienen valor y se eternizan; por eso siempre digo: ¡la grandeza del hombre sale del corazón! Es la marca indeleble que adorna a la razón.

Myrna Jurado de Cobo