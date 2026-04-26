Entre la fe y la memoria: una reflexión sobre la vida, el amor y la pérdida
Un recorrido íntimo por los momentos que dan sentido a la vida (la familia, la fe, el amor y las despedidas) a la luz de las enseñanzas de Eclesiastés
Eclesiastés en la Biblia habla de la vana ilusión. De cómo todo, con excepción de lo que uno se sirve para comer, es real. Y la Palabra nos dice que ‘basta el afán de cada día’. El otro día comentaba con mi pariente, Coqui: el haber sido recibidos en su hogar fue uno de esos momentos felices en nuestras vidas.
Buenavida
Abraham y el sacrificio de Isaac: la historia que esconde la lógica del chivo expiatorio
Mayko Garzozi D.
Los momentos que construyen una vida
Entre ellos están el nacimiento de mi hijo Juan Diego y de mi hija Martina; el matrimonio con mi esposa Consuelo; una muestra clara de amor de mi hijo de crianza, Juan Ignacio; un viaje casi imposible en auto con mis ancianos padres, Fabián y Carmita, y hermoso con mi familia, mis padres y un amigo de mi hija; compartir escenario con un compositor ecuatoriano, Nicolás, y ver el cariño de su comunidad en Baños de Agua Santa; plasmar en un collage momentos de felicidad de mis padres; ayudar a rescatar a un pariente en el extranjero tras un quebranto emocional; dictar clases de canto a pequeños artistas en la iglesia de mi barrio; el milagro vivido por mi querida Anita; leer en el diario de mi sobrina Andrea, que joven partió, que veía venir a Jesús y a la Virgencita.
Familia, fe y memoria: lo que permanece
Una presentación musical donde mi esposa, mi madre y mi hija pudieron aplaudir y cantar junto a una gran cantante ecuatoriana, Paulina; cuando cantamos y todos bailaron en el matrimonio de mi hijo con mi nuera Carolina; días de vacaciones inolvidables en familia; compartir películas de la infancia; asistir a un concierto increíble; ver crecer la personalidad y el proceder honesto de mis hijos y esposa; los bailes, reportajes y goles de mis hijos.
Opinión
Cartas de lectores | ¿Obediencia ciega?
Cartas de lectores
La satisfacción de escribir cartas de opinión en este medio; la comunión en la oración; servir como guía de turismo de nuestro país; ayudar a la gente más necesitada como servidor público; celebrar la jubilación de personas queridas; ser testigo del amor de una familia de artistas como César, Sarita y sus hijos.
También despedir a mis seres queridos: mis abuelos Galo e Hipatia, mi suegro Vicente, Carlitos, Bachita, Teresita y Óscar. Dios te entrega un talento para ofrecerlo a los demás, donde te realizas. Todo lo demás, como dice Eclesiastés, es pura vanidad e ilusión. Regalar tiempo a tus padres en su etapa final es una de las actividades más duras y bellas, donde se comparte amor en momentos profundamente significativos.
Diego Fabián Valdivieso Anda