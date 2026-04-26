Entre la fe y la memoria: una reflexión sobre la vida, el amor y la pérdida

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Eclesiastés en la Biblia habla de la vana ilusión. De cómo todo, con excepción de lo que uno se sirve para comer, es real. Y la Palabra nos dice que ‘basta el afán de cada día’. El otro día comentaba con mi pariente, Coqui: el haber sido recibidos en su hogar fue uno de esos momentos felices en nuestras vidas.

Los momentos que construyen una vida

Entre ellos están el nacimiento de mi hijo Juan Diego y de mi hija Martina; el matrimonio con mi esposa Consuelo; una muestra clara de amor de mi hijo de crianza, Juan Ignacio; un viaje casi imposible en auto con mis ancianos padres, Fabián y Carmita, y hermoso con mi familia, mis padres y un amigo de mi hija; compartir escenario con un compositor ecuatoriano, Nicolás, y ver el cariño de su comunidad en Baños de Agua Santa; plasmar en un collage momentos de felicidad de mis padres; ayudar a rescatar a un pariente en el extranjero tras un quebranto emocional; dictar clases de canto a pequeños artistas en la iglesia de mi barrio; el milagro vivido por mi querida Anita; leer en el diario de mi sobrina Andrea, que joven partió, que veía venir a Jesús y a la Virgencita.

Familia, fe y memoria: lo que permanece

Una presentación musical donde mi esposa, mi madre y mi hija pudieron aplaudir y cantar junto a una gran cantante ecuatoriana, Paulina; cuando cantamos y todos bailaron en el matrimonio de mi hijo con mi nuera Carolina; días de vacaciones inolvidables en familia; compartir películas de la infancia; asistir a un concierto increíble; ver crecer la personalidad y el proceder honesto de mis hijos y esposa; los bailes, reportajes y goles de mis hijos.

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La satisfacción de escribir cartas de opinión en este medio; la comunión en la oración; servir como guía de turismo de nuestro país; ayudar a la gente más necesitada como servidor público; celebrar la jubilación de personas queridas; ser testigo del amor de una familia de artistas como César, Sarita y sus hijos.

También despedir a mis seres queridos: mis abuelos Galo e Hipatia, mi suegro Vicente, Carlitos, Bachita, Teresita y Óscar. Dios te entrega un talento para ofrecerlo a los demás, donde te realizas. Todo lo demás, como dice Eclesiastés, es pura vanidad e ilusión. Regalar tiempo a tus padres en su etapa final es una de las actividades más duras y bellas, donde se comparte amor en momentos profundamente significativos.

Diego Fabián Valdivieso Anda