Cartas de lectores | ¿Obediencia ciega?
En Israel hay una creciente presión para que los ultraortodoxos defiendan su país
En Israel hay una creciente presión para que los ultraortodoxos, que se escudan en tener que estudiar su Sagrada Escritura, defiendan su país, obedeciendo a su Yahvé, que cinco (5) veces en su Biblia les exige matar a varones, mujeres, y niños de la “Tierra Prometida”.
Nieto de españoles, León XIV, antes de un mes de serlo, ya canonizó a varios sacerdotes “mártires de la Cruzada” 1936-39. Hay fotos de esa guerra con centenares de sacerdotes haciendo prácticas con fusiles en la plaza de toros de Madrid, siguiendo, pues, las normas de Yahvé, con las que mataron a Jesús y a sus auténticos discípulos.
Martín Sagrera Capdevila