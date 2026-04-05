Cartas de lectores | ¿Obediencia ciega?

En Israel hay una creciente presión para que los ultraortodoxos, que se escudan en tener que estudiar su Sagrada Escritura, defiendan su país, obedeciendo a su Yahvé, que cinco (5) veces en su Biblia les exige matar a varones, mujeres, y niños de la “Tierra Prometida”.

Nieto de españoles, León XIV, antes de un mes de serlo, ya canonizó a varios sacerdotes “mártires de la Cruzada” 1936-39. Hay fotos de esa guerra con centenares de sacerdotes haciendo prácticas con fusiles en la plaza de toros de Madrid, siguiendo, pues, las normas de Yahvé, con las que mataron a Jesús y a sus auténticos discípulos.

Martín Sagrera Capdevila