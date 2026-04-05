Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ¿Obediencia ciega?

En Israel hay una creciente presión para que los ultraortodoxos defiendan su país

En Israel hay una creciente presión para que los ultraortodoxos, que se escudan en tener que estudiar su Sagrada Escritura, defiendan su país, obedeciendo a su Yahvé, que cinco (5) veces en su Biblia les exige matar a varones, mujeres, y niños de la “Tierra Prometida”.

Nieto de españoles, León XIV, antes de un mes de serlo, ya canonizó a varios sacerdotes “mártires de la Cruzada” 1936-39. Hay fotos de esa guerra con centenares de sacerdotes haciendo prácticas con fusiles en la plaza de toros de Madrid, siguiendo, pues, las normas de Yahvé, con las que mataron a Jesús y a sus auténticos discípulos.

Martín Sagrera Capdevila

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Transición municipal sin frenar a la ciudad

  2. Beatriz Bencomo | La eutanasia de un corazón roto

  3. Andrés Velasco | Mala decisión en Cuba

  4. Modesto Apolo | CNE y la fragilidad democrática

  5. Joaquín Hernández | La guerra sin fin

LO MÁS VISTO

  1. Cuenta bancaria de Progen que recibió $110 millones de Celec registra 0 dólares

  2. Ecuador vs Colombia: alineaciones, horario y dónde ver EN VIVO el Sudamericano Sub-17

  3. Samsung rompe la barrera: Galaxy S26 ahora podrá compartir archivos con AirDrop

  4. Cacao en Ecuador: del boom de precios a la caída, con costos que amenazan al sector

  5. Destituyen a jueces del Guayas que extinguieron deudas con acciones de protección