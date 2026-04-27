Medio Oriente: ¿quién cede primero?

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Ha disminuido la cobertura de los medios a la crisis de Medio Oriente. Las razones son varias: la duración de la crisis, en primer lugar, que elimina titulares incendiarios de los primeros días. No es lo mismo estar en la víspera de un bombardeo que destruiría a una civilización y la volvería a la edad de piedra, que en el seguimiento de reuniones de negociación sobre las que se conocen solo algunos puntos básicos y que parecen más comprensibles para especialistas en resolución de conflictos.

Alto al fuego frágil entre Irán, Israel y Estados Unidos

Dado el plazo señalado por el presidente Trump al inicio de la ofensiva, entre tres y cuatro semanas, y el poderío bélico desplegado por EE.UU. e Israel, se esperaba una solución a corto plazo en la que se sellase la derrota de Irán. Aún no ha ocurrido. El alto al fuego declarado desde hace tres semanas, con retrocesos, rupturas e incluso capturas de barcos y bombardeos, resulta difícil de entender cuando todavía las posiciones de ambos bandos permanecen no negociables. A los pocos días de iniciado el conflicto, Irán echó mano de un arma insospechada que no figuraba en su arsenal convencional: el manejo del estrecho de Ormuz.

Se consideraba, justificadamente, que las fortalezas militares del régimen teocrático de Teherán estaban constituidas por su arsenal de misiles, las fuerzas chiitas proiraníes presentes en los países vecinos de Israel, como Líbano e Irak, su numeroso ejército potenciado por la Guardia Revolucionaria Islámica y, potencialmente, sus reservas de uranio enriquecido. Pero las guerras no son solo militares, sino también económicas, y el desgaste de los combatientes es en soldados y materiales, y también en recursos. Se resuelven no solo en batallas, sino en la capacidad que tienen los combatientes para sostenerse en escenarios como falta de combustibles, incertidumbre y costo de los productos, que conllevan presiones locales y mundiales.

El estrecho de Ormuz como arma económica estratégica

Hay un alto al fuego, pero también una situación de empantanamiento. Teherán continúa bloqueando Ormuz, y esta es la llave desde la que negocia. Washington, a su vez, lo mantiene cerrado para asfixiar económicamente a Irán, al impedir que sus barcos con petróleo puedan salir y obtener las finanzas que necesita. Mientras, el precio de los combustibles sube astronómicamente y las compañías de aviación hablan de restricciones de vuelo e incluso de supresión por la escasez. Hay inflación y se anuncia problemas con el suministro de fertilizantes. ¿Quién cede primero?